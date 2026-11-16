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16 ноября 2026, 14:25

На Днепропетровщине делец за 12 тысяч торговал инвалидностью

16 ноября 2026, 14:25
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Фото: Нацполиция
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В Днепропетровской области разоблачили мужчину, который организовал незакоконную схему. Его "клиентами" были мужчины, которые хотели уклониться от мобилизации

Об этом сообщает полиция Днепропетровской области, передает RegioNews.

42-летний днепрянин обещал, что может повлиять на решение медицинского учреждения по оформлению документов об инвалидности. Благодаря этому его "клиент" мог получить возможность снятия с военного учета и выезда за границу. Свои услуги делец оценил в 12 тысяч долларов.

"Мужчину, подозреваемого в организации незаконной схемы - задержали в порядке статьи 208 КПКУ. Фигуранту сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 332 (незаконная переправка лиц через государственную границу Украины) и ч. 2 ст. 369-2 (злоупотребление влиянием) Уголовного кодекса Украины", - говорят в пресс-службе.

Напомним, что в Киеве разоблачили схему уклонения от мобилизации. Организатором схемы оказалась адвокат.

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