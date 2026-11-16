Во Львовской области "Жигули" столкнулись с автопоездом: есть пострадавшие

Фото: Национальная полиция

На Львовщине в результате столкновения автомобиля ВАЗ-2106 с автопоездом MAN травмировались двое мужчин. Обоих пострадавших госпитализировали

Об этом сообщила полиция области, передает RegioNews.

Дорожно-транспортное происшествие произошло 15 ноября около 00:40 на трассе Киев – Чоп в одном из сел Золочевского района.

По предварительным данным стражей порядка, столкнулись автомобиль ВАЗ-2106 под управлением 19-летнего местного жителя и автопоезд MAN, за рулем которого находился 54-летний львовянин.

В результате аварии травмы получили водитель "Жигулей" и его 19-летний пассажир. Их доставили в больницу.

По факту ДТП следователи открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 286 Уголовного кодекса Украины – нарушение правил безопасности дорожного движения.

Санкция статьи предусматривает до трех лет ограничения свободы с лишением права управлять транспортными средствами на тот же срок.

Правоохранители устанавливают все обстоятельства аварии.

Напомним, на Прикарпатье 20-летняя водитель врезалась в дерево, девушка погибла. В салоне автомобиля находились еще три пассажира. Они получили легкие телесные повреждения.