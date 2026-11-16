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16 ноября 2026, 13:50

Украина получит почти 8 млрд евро от ЕС: согласовали самый большой транш

16 ноября 2026, 13:50
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Иллюстративное фото: из открытых источников
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Совет Европейского Союза принял решение, которое позволит Украине в ближайшее время получить около 8 млрд евро финансовой помощи в рамках программы Ukraine Facility

Об этом, как пишет "Европейская правда", 16 ноября сообщили в Совете ЕС, передает RegioNews.

Отмечается, что это самый одноразовый транш, который Евросоюз когда-либо предоставлял Украине в рамках программы Ukraine Facility.

Выплату согласовали после выполнения Украиной более 20 целевых шагов, связанных с реформами в ключевых областях. В частности, речь идет о:

  • судебную систему,
  • борьбу с коррупцией и отмыванием денег,
  • финансовые рынки,
  • управление государственными активами,
  • энергетика,
  • цифровая трансформация,
  • децентрализацию и защиту окружающей среды.

Финансирование должно помочь Украине поддерживать макрофинансовую стабильность, восстанавливать и модернизировать страну, обеспечивать работу государственных органов и продолжать реформы.

Выплаты осуществляют в соответствии с Планом Украины (Ukraine Plan), определяющим стратегию восстановления и модернизации государства, а также график реформ, согласованных с евроинтеграционными целями Украины.

Напомним, президент Владимир Зеленский сообщил о подготовке новых мер поддержки Украины со стороны Европейского Союза на фоне российских ударов по энергетической инфраструктуре. По его словам, ЕК уже приступила к согласованию конкретных шагов, которые должны помочь украинским городам и общинам пережить зиму в условиях российских атак.

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