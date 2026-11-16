Украина получит почти 8 млрд евро от ЕС: согласовали самый большой транш
Совет Европейского Союза принял решение, которое позволит Украине в ближайшее время получить около 8 млрд евро финансовой помощи в рамках программы Ukraine Facility
Об этом, как пишет "Европейская правда", 16 ноября сообщили в Совете ЕС, передает RegioNews.
Отмечается, что это самый одноразовый транш, который Евросоюз когда-либо предоставлял Украине в рамках программы Ukraine Facility.
Выплату согласовали после выполнения Украиной более 20 целевых шагов, связанных с реформами в ключевых областях. В частности, речь идет о:
- судебную систему,
- борьбу с коррупцией и отмыванием денег,
- финансовые рынки,
- управление государственными активами,
- энергетика,
- цифровая трансформация,
- децентрализацию и защиту окружающей среды.
Финансирование должно помочь Украине поддерживать макрофинансовую стабильность, восстанавливать и модернизировать страну, обеспечивать работу государственных органов и продолжать реформы.
Выплаты осуществляют в соответствии с Планом Украины (Ukraine Plan), определяющим стратегию восстановления и модернизации государства, а также график реформ, согласованных с евроинтеграционными целями Украины.
Напомним, президент Владимир Зеленский сообщил о подготовке новых мер поддержки Украины со стороны Европейского Союза на фоне российских ударов по энергетической инфраструктуре. По его словам, ЕК уже приступила к согласованию конкретных шагов, которые должны помочь украинским городам и общинам пережить зиму в условиях российских атак.