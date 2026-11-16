Парабола темы выборов в мутном царском сознании такова

Парабола темы выборов в мутном царском сознании такова

Иллюстративное фото: из открытых источников

Сначала было кровное обещание баллотироваться только на один срок, на что страна и повелась из соображений "это все равно будет лишь одна каденция, поэтому для разнообразия можно и поэкспериментировать".

Далее, в промежутке между купанием в море, пьянкой в Буковеле и стрелкой с Патрушевым в Омане появились первые оговорки вроде "если влюбленный в меня народ попросит – я пойду на второй срок".

Далее в ночь вторжения шашлычники и перестать-стреляльщики молниеносно метаморфозировались в несокрушимых бэтменов, которые, пользуясь военным положением, приучили всю страну навеки забыть о конституционной аксиоме сменяемости власти.

Далее на каждое деликатное напоминание о выборах категорически бросалось в лицо обвинение в том, что это подлое российское ИПСО – всуе напоминать о легитимности власти.

Далее из каждого утюга вопили: выборы во время войны не только невозможно провести, но и опасно из соображений раздора нации.

Далее Америка начала давить на больную мозоль нежелания клики переизбираться – и клика элегантно заявила, как ни в чем не бывало: нет вопросов, за 90 дней все реально подготовить.

Далее было официальное поручение президента Верховной Раде подготовить законодательную базу для проведения выборов в чрезвычайных условиях, и парламент оперативно включился в работу, создав комиссию и подготовив законодательные акты.

Далее царю показали социологию, согласно которой он уходит на заслуженную пенсию во втором туре, проигрывая всем основным кандидатам, то есть своим подчиненным.

Далее царь заявил: "Выборы сейчас – это цунами для государства, которое расколет Украину".

Теперь – новый приступ креатива: "Мы обсуждаем проведение онлайн-выборов", и это уже не цунами, не конец света, не раскол, не раздор.

Вот эта "последовательность" точно победит на выборах в контролируемой кликой Дії с результатом 101,73%.

Ирландские наседки несут славные яички.