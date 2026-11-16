Двое погибших и четверо раненых: Россия атаковала предприятия в Чернигове

Иллюстративное фото: из открытых источников

В понедельник, 16 ноября, российские войска нанесли удар по двум предприятиям в Чернигове. В результате атаки погибли два человека, еще четверо получили ранения

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на начальника ГВА Дмитрия Брыжинского.

По его словам, во время вражеской атаки под ударом оказались два предприятия города. К сожалению, два человека погибли, еще четверо – травмированы.

В результате атаки также разрушения получили помещение гаражного кооператива.

Напомним, днем 16 ноября российские войска нанесли удар по городу Балаклея Харьковской области. В результате атаки один человек погиб, еще четверо получили ранения.