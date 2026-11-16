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16 ноября 2026, 14:38

Каллас призвала не обсуждать требования Кремля без прекращения огня

16 ноября 2026, 14:38
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Фото: из открытых источников
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Высокая представительница Европейского Союза по иностранным делам Кая Каллас заявила, что требования России к Украине во время переговоров о завершении войны абсурдны

Об этом, как сообщает "Европейская правда", Каллас сказала перед началом заседания Совета ЕС по иностранным делам, передает RegioNews.

По словам главной дипломатки Евросоюза, переговорщики должны настаивать на прекращении огня, прежде чем переходить к обсуждению требований Кремля.

"Я не думаю, что российские требования являются серьезными. Это абсурдные требования, которые они выдвинули. Так что если это повод продолжать войну, чтобы повлечь как можно больше разрушений, мы должны настаивать на том, чтобы переговорная команда, какой бы она ни была, добивалась прекращения огня", – заявила Каллас.

Она также подчеркнула, что Евросоюз должен добиться прекращения боевых действий вплоть до начала предметных переговоров с Россией.

Отвечая на вопрос о возможном составе европейской переговорной команды, Каллас отметила, что это решение должно быть принято лидерами Евросоюза.

В то же время она заявила о готовности работать над содержательной частью переговоров, в частности, привлекать экспертов Европейской службы внешних действий, специализирующихся на России и предварительных переговорах.

Ранее Каллас предлагала свою кандидатуру на роль единственного представителя Европы в переговорах с Россией по завершению войны против Украины.

Она также напомнила, что вместе с министрами иностранных дел стран ЕС подготовила перечень максимальных требований в ответ на требования Кремля. Среди них – вывод российских войск из всех стран, где они находятся.

Каллас подчеркнула, что Евросоюз имеет рычаги влияния на Москву, в том числе санкции и замороженные российские активы.

По ее словам, 16 ноября Совет ЕС планирует внести в санкционные списки против России еще 145 физических и юридических лиц.

"Прекратите это, и тогда мы сможем сесть за стол переговоров и договариваться о мирном соглашении", – подытожила главная дипломат ЕС.

Накануне стало известно, что в ходе переговоров в Абу-Даби Россия снова выдвинула требование отвести силы НАТО к позициям, которые Альянс занимал в 1997 году. Президент Украины Владимир Зеленский предупреждал об опасности пересмотра архитектуры безопасности Европы, которого добивается Москва.

Напомним, по словам Зеленского, следующий раунд переговоров может пройти как в Объединенных Арабских Эмиратах, так и в Швейцарии. Окончательное место встречи будет зависеть от договоренностей между переговорными командами.

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