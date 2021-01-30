Нескоромного объявили в розыск: СБУ проверяет его на предмет госизмены

Его объявили во всеукраинский и межгосударственный розыски

Его объявили во всеукраинский и межгосударственный розыски

Фото: ord-ua.com

Служба безопасности объявила бывшего заместителя председателя СБУ Дмитрия Нескоромного, а также проверяет пленки, на которых он может фигурировать, в нарушение закона о государственной измене.

Об этом сообщили в пресс-службе СБУ в комментарии "Украинской правде, пишет RegioNews.

"Следователи ГСУ СБУ объявили Нескоромного в розыск. Его место нахождения не установлено. Следователи, кроме того, анализируют материалы, опубликованные в СМИ, относительно наличия в действиях Дмитрия Нескоромного признаков совершения преступления, предусмотренного статьей 111 УК Украины - государственная измена", - отметили в СБУ.

Отмечается, что Нескоромного объявили во всеукраинский и межгосударственный розыски.

В то же время информированный собеседник в правоохранительных органах в комментарии изданию подчеркнул, что работник Антитеррористического центра СБУ, который подозревается в подготовке убийства руководителя одного из подразделений Службы безопасности Юрий Расюк, согласился на сделку со следствием.

Отмечается, что Расюк дал показания органам досудебного следствия, но пока что не был допрошен в суде.

Также сообщается, что вместе с тем, в суде был допрошен свидетель Сергей Артеменко, который по версии следствия должен был стать исполнителем преступления.

По словам собеседника, Расюк во время допроса свидетельствовал, что заказчиком в подготовке убийства начальника Главного управления внутренней безопасности СБУ Андрея Наумова был Нескоромний.

Напомним, в Офисе президента подтвердили причастность Нескоромного к заказному убийству начальника главка СБУ.

27 января Служба безопасности Украины обнародовала доказательства причастности бывшего первого заместителя главы СБУ Дмитрия Нескоромного в организации заказного убийства начальника Главного управления внутренней безопасности СБУ Андрея Наумова.

Ранее в СБУ сообщили об задержание полковника Альфы, который готовил убийство руководства СБУ. Организатор убийства начальника управления внутренней безопасности СБУ предложил $50 тысяч за совершения преступления.

Позже в сети появился телеграм-канал от имени СБУ-шника, якобы подозреваемого в заказе убийства. Автор канала опровергает информацию о задержании и дальнейшей побег Дмитрия Нескоромного. Автор статьи также намекнул, что он находится в Германии и обещает вскоре обнародовать компромат на Баканова и Ермака.