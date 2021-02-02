Дело Шеремета: суд начал изучать письменные доказательства
Шевченковский райсуд Киева начал заседание по рассмотрению дела об убийстве журналиста Павла Шеремета.
Об этом говорится в сообщении "Укринформа", передает RegioNews.
На заседании присутствуют обвиняемые Яна Дугарь, Андрей Антоненко и Юлия Кузьменко, их адвокаты, а также представители обвинения.
Дело рассматривают профессиональные судьи Марина Антонюк и Оксана Голуб, и трое присяжных — Наталья Глоба, Валерий Фирсов и Юрий Федоренко.
Судья Оксана Голуб объявила, что суд перешел к стадии исследования письменных материалов, ранее на заседаниях приобщенных прокурором.
Председательствующая судья также объявила, что суд оставил без удовлетворения ходатайство защиты Антоненко о том, чтобы он сидел рядом с адвокатами. Таким образом, Антоненко находится в стеклянном боксе во время заседания.
Напомним, 29 января апелляционный суд оставил Антоненко под стражей.