Дело Шеремета: суд начал изучать письменные доказательства

Дело рассматривают профессиональные судьи Марина Антонюк и Оксана Голуб, и трое присяжных

Дело рассматривают профессиональные судьи Марина Антонюк и Оксана Голуб, и трое присяжных

Рixabay

Шевченковский райсуд Киева начал заседание по рассмотрению дела об убийстве журналиста Павла Шеремета.

Об этом говорится в сообщении "Укринформа", передает RegioNews.

На заседании присутствуют обвиняемые Яна Дугарь, Андрей Антоненко и Юлия Кузьменко, их адвокаты, а также представители обвинения.

Дело рассматривают профессиональные судьи Марина Антонюк и Оксана Голуб, и трое присяжных — Наталья Глоба, Валерий Фирсов и Юрий Федоренко.

Судья Оксана Голуб объявила, что суд перешел к стадии исследования письменных материалов, ранее на заседаниях приобщенных прокурором.

Председательствующая судья также объявила, что суд оставил без удовлетворения ходатайство защиты Антоненко о том, чтобы он сидел рядом с адвокатами. Таким образом, Антоненко находится в стеклянном боксе во время заседания.

Напомним, 29 января апелляционный суд оставил Антоненко под стражей.