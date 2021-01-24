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24 января 2021, 12:26 1923

За убийство одного из руководителей СБУ предлагали 50 тысяч долларов – следствие

24 января 2021, 12:26 1923
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Выполнить "заказ" планировали несколько человек
Фото: СБУ
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українською мовою

Организатор убийства начальника управления внутренней безопасности СБУ предложил $50 тысяч за совершение преступления.

Об этом на брифинге сообщил начальник следственного управления ГСУ СБУ Анатолий Булич, передает RegioNews со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Уголовное производство не является какими-то разборками между сотрудниками СБУ, а является непосредственным предотвращением совершения тяжкого преступления. В деле не говорится о какой-то эфемерном перераспределении сфер влияния и финансовых потоков, как пишут в СМИ", - сказал Булич.

Как известно, СБУ задержала сотрудника штаба антитеррористического центра при СБУ за подготовку заказного убийства другого сотрудника СБУ - сотрудника Главного управления внутренней безопасности СБУ Андрея Наумова.

По словам Булича, сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения задержанному.

Сбор данных происходил в течение длительного времени. Следователи СБУ установили, что имел место сговор нескольких человек. Ими был разработан четкий план совершения преступления. Организатор для этого подыскивал исполнителя и предложил за выполнение указанного преступления $50 тысяч", - отметил Булич.

Напомним, вчера в СБУ сообщили о задержании полковника Альфы, который готовил убийство руководства СБУ.

Позже в сети появился телеграм-канал от имени СБУ-шника, якобы подозреваемого в заказе убийства. Автор канала опровергает информацию о задержании и дальнейшей побег Дмитрия Нескоромного. Автор статьи намекнул также, что он находится в Германии и обещает вскоре обнародовать компромат на Баканова и Ермака.

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