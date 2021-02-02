СБУ разоблачила интернет-агитаторов на призывах к захвату власти и изменению границ страны

Для распространения информации злоумышленники создали ряд профилей в социальных сетях

Для распространения информации злоумышленники создали ряд профилей в социальных сетях

Фото: СБУ

Киберспециалисты Службы безопасности Украины блокировали деятельность межрегиональной сети агитаторов, которые распространяли через интернет призывы к нарушению территориальной целостности Украины и захвату государственной власти.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-центр СБУ.

Так, в районе проведения операции Объединенных сил, СБУ разоблачила жителя Мариуполя, который распространял сепаратистские публикации на персональных страницах запрещенных соцсетей. Через интернет агитатор призывал к изменению границ государственной границы, а также популяризировал незаконные вооруженные формирования.

Ему уже сообщено о подозрении по ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины) Уголовного кодекса Украины.

На Закарпатье оперативники разоблачили жителя Межгорья, который призвал к захвату государственной власти и изменению границ госграницы через создание так называемых "вооруженных отрядов правопорядка". Также злоумышленник распространял в интернете дискриминационные материалы о различных национальных меньшинствах, проживающих на территории страны.

В Черниговской области оперативники завершили досудебное расследование в отношении гражданина одной из постсоветских стран, который распространял через интернет материалы с пропагандой войны. К противоправной деятельности иностранец пытался привлечь нескольких жителей региона.

Следователи СБУ сообщили злоумышленнику о подозрении по ст. 436 (пропаганда войны) и ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины.

Напомним, на Херсонщине был разоблачен агент спецслужб РФ, который искусственно провоцировал массовые протесты, в том числе и "тарифный майдан".