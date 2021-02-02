08:59  02 февраля
COVID-19 в Украине: за сутки выздоровело значительно больше людей, чем заболело
10:46  02 февраля
НАБУ вызывает экс-главу налоговой Верланова на допрос
08:11  02 февраля
На Донбассе зафиксировали очередные нарушения режима "тишины" со стороны боевиков
UA | RU
UA | RU
02 февраля 2021, 10:16 1373

СБУ разоблачила интернет-агитаторов на призывах к захвату власти и изменению границ страны

02 февраля 2021, 10:16 1373
Читайте також українською мовою
Для распространения информации злоумышленники создали ряд профилей в социальных сетях
Для распространения информации злоумышленники создали ряд профилей в социальных сетях
Фото: СБУ
Читайте також
українською мовою

Киберспециалисты Службы безопасности Украины блокировали деятельность межрегиональной сети агитаторов, которые распространяли через интернет призывы к нарушению территориальной целостности Украины и захвату государственной власти.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-центр СБУ.

Так, в районе проведения операции Объединенных сил, СБУ разоблачила жителя Мариуполя, который распространял сепаратистские публикации на персональных страницах запрещенных соцсетей. Через интернет агитатор призывал к изменению границ государственной границы, а также популяризировал незаконные вооруженные формирования.

Ему уже сообщено о подозрении по ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины) Уголовного кодекса Украины.

На Закарпатье оперативники разоблачили жителя Межгорья, который призвал к захвату государственной власти и изменению границ госграницы через создание так называемых "вооруженных отрядов правопорядка". Также злоумышленник распространял в интернете дискриминационные материалы о различных национальных меньшинствах, проживающих на территории страны.

В Черниговской области оперативники завершили досудебное расследование в отношении гражданина одной из постсоветских стран, который распространял через интернет материалы с пропагандой войны. К противоправной деятельности иностранец пытался привлечь нескольких жителей региона.

Следователи СБУ сообщили злоумышленнику о подозрении по ст. 436 (пропаганда войны) и ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины.

Напомним, на Херсонщине был разоблачен агент спецслужб РФ, который искусственно провоцировал массовые протесты, в том числе и "тарифный майдан".

война СБУ уголовное дело граница агитация

Подписывайтесь на RegioNews
27 января 2021
Чем Олег Татаров ценен для Офиса президента
01 января 2021
Новогоднее поздравление Президента Украины Владимира Зеленского с 2021 годом
15 декабря 2020
Крики и взрывы: полиция разгоняла протестующих на Майдане
Все видео »
"Теплая ванна" для Филатова: мэр Днепра комфортно вошел в свою повторную каденцию
Шанс для Николаева: чем закончится "медовый месяц" мэра Сенкевича с новым руководством области
Все публикации »
Роман Шрайк
Юрий Бутусов
Кирилл Сазонов
Все блоги »

Нажмите «Читать», чтобы читать
Regionews.ua в Telegram

Читать в Telegram