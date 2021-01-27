СБУ обнародовала доказательства причастности Нескоромного к подготовке заказного убийства
Служба безопасности Украины обнародовала доказательства причастности бывшего первого заместителя главы СБУ Дмитрия Нескоромнаого к организации заказного убийства начальника Главного управления внутренней безопасности СБУ Андрея Наумова.
Об этом сообщает пресс-служба СБУ, передает RegioNews.
Правоохранители сообщают, что Дмитрию Нескоромному сообщено о подозрении в организации этого преступления, его вручили родным. Самого Нескоромного разыскивают для допроса и должны вручить ему ходатайство об избрании меры пресечения.
Нескромный в своем Telegram-канале заявил, что ему никто не вручал подозрение, "потому что подозрение вручается лично".
По данным СБУ, Нескоромный совместно с сотрудником Антитеррористического центра при СБУ Юрием Расюком решили убить Наумова.
Среди доказательств, подтверждающих это, - видео и фотоматериалы, аудиозаписи разговоров Ю.Расюка, Д.Нескоромного и других лиц, во время которых, в частности, обсуждается организация убийства, исполнители и другие детали", - говорится в сообщении.
Следствие считает, что основным мотивом преступления стало то, что Наумов был препятствием для возвращения Нескоромного на высокую должность в руководстве СБУ, а также выступал против назначения отдельных членов бывшей команды Нескоромного в СБУ.
Фигуранты дела разработали детальный план посягательства на жизнь А.Наумова. Для его выполнения сотрудник АТЦ Ю.Расюк в течение октября 2020 - января 2021 года подыскал исполнителей преступления, обеспечил их финансирование, организовал слежку за А.Наумовим. Это также подтверждено материалами дела и соответствующими аудио записями", - рассказали в СБУ.
На первом аудиозаписи Расюк с неизвестным лицом обсуждает организацию заказного убийства А.Наумова:
На другом аудиозаписи - разговор, который был записан во время встречи Нескоромного и Расюка, на которой обсуждается, сколько будет стоить это дело:
Напомним, ранее в СБУ сообщили о задержании полковника Альфы, который готовил убийство руководства СБУ. Организатор убийства начальника управления внутренней безопасности СБУ предложил $50 тысяч за совершение преступления.
Позже в сети появился телеграм-канал от имени СБУ-шника, якобы подозреваемого в заказе убийства. Автор канала опровергает информацию о задержании и дальнейшей побег Дмитрия Нескоромного. Автор статьи намекнул также, что он находится в Германии и обещает вскоре обнародовать компромат на Баканова и Ермака.