НАБУ вызывает экс-главу налоговой Верланова на допрос

Чиновнику необходимо прибыть 11 февраля в бюро

Чиновнику необходимо прибыть 11 февраля в бюро

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Национальное антикоррупционное бюро Украины вызывает на допрос бывшего руководителя Государственной налоговой службы Сергея Верланова, которого подозревают в злоупотреблении служебным положением.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу НАБУ.

Повестка о вызове Верланова Сергея Алексеевича, 06.08.1981 года рождения, Вам необходимо прибыть 11.02.2021 в 11 час. 00 мин., до Национального антикоррупционного бюро Украины по адресу: г. Киев, вул. Василия Сурикова, 3, для участия в допросе в рамках досудебного расследования в уголовном производстве", - говорится в сообщении.

Напомним, экс-главе ГФС Сергею Верланову сообщено о подозрении в злоупотреблении властью. Досудебным расследованием установлено, что бывший председатель Государственной налоговой службы Украины незаконно отменил налоговое уведомление-решение на сумму 2 млрд 246 млн грн.

Ранее сообщалось, экс-глава Налоговой службы заявил об обыске в его квартире.