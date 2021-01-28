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Пресс-конференция экс-заместителя главы СБУ Нескоромного в Брюсселе отложена
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28 января 2021, 18:37 35

Пресс-конференция экс-заместителя главы СБУ Нескоромного в Брюсселе отложена

28 января 2021, 18:37 35
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Причиной указывают ограничительные меры, введенные из-за коронавируса
Причиной указывают ограничительные меры, введенные из-за коронавируса
Фото из открытых источников
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Брюссельский пресс-клуб отложил вследствие ограничительных мер, внедренных из-за пандемии коронавируса, пресс-конференцию бывшего первого заместителя главы Службы безопасности Украины Дмитрия Нескоромного, которая должна была состояться 2 февраля в столице Бельгии.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Соответствующее объявление о переносе мероприятия размещенно на сайте пресс-клуба.

Также исполнительный директор пресс-клуба Лоран Брихе (Laurent Brihay) сообщил агентству, что "в результате ограничительных мер, внедренных местными властями, мы отложили все мероприятия, запланированные с 1 февраля".

Мероприятия не отменены, но отложены. Мы проинформировали об этом организаторов, а о новой дате сообщим дополнительно, - уточнил он.

Как сообщалось, еще вчера днем Нескоромний анонсировал свое участие в пресс-конференции о "шокирующиех факторах коррупции в Украине" в Брюсселе. Подозреваемый в заказном убийстве СБУшник собирался разоблачить украинских коррупционеров в Брюсселе.

А впоследствии СБУ обнародовала доказательства причастности Нескоромного к подготовке заказного убийства. Сейчас его разыскивают для допроса и вручения подозрения.

СБУ преступление убийство коррупция Дмитрий Нескромный
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