Суд взял под стражу пойманного на взятке чиновника Житомирской ОГА

Он требовал "откат" в размере 123 тыс грн за выделение средств больнице на кислород для больных COVID-19

Он требовал "откат" в размере 123 тыс грн за выделение средств больнице на кислород для больных COVID-19

Фото: СБУ

Директора департамента здравоохранения Житомирской ОГА Николая Суслика, обвиняемого во взяточничестве, взяли под стражу и отстранят на время следствия от занимаемой должности.

Об этом сообщает Суспільне со ссылкой на пресс-секретаря СБУ в Житомирской области Ирину Мартынюк, передает RegioNews.

Она сообщила, что Подольский районный суд Киева избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей с правом внесения залога в сумме 125 тысяч гривен.

Также в ближайшие дни пройдет судебное заседание, где будет принято решение об отстранении Николая Суслика от занимаемой должности на время проведения досудебного расследования.

Как сообщил во время брифинга председатель Житомирской ОГА Виталий Бунечко, в области инициируют проверки использования всех "коронавирусных" средств коммунальными некоммерческими предприятиями, получившими соответствующую субвенцию.

Напомним, 21 января начальника Департамента здравоохранения Житомирской ОГА Николая Суслика задержали во время получения взятки.