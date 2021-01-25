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25 января 2021, 11:55 1

Тарифный протест: на Буковине перекрыли трассу и пикетируют ОГА

25 января 2021, 11:55 1
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В Черновицкой области местные жители продолжают протестовать против повышения тарифов
В Черновицкой области местные жители продолжают протестовать против повышения тарифов
Фото: Суспільне
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В Черновцах под зданием областной государственной администрации проходит митинг с требованием снизить тарифы на газ, электроэнергию и водоснабжение.

Об этом сообщает Суспільне, передает RegioNews.

Известно, что в акции под ОГА принимают участие более 100 человек, они хотят привлечь внимание к проблеме высоких тарифов, в частности на газ.

После акции под облгосадминистрацией участники планируют перекрыть дорогу международного значения в районе села Мамаевцы Кицманского района.

В то же время в селе Оршовцы Черновицкого района более 20 человек перекрыли трассу национального значения Ивано-Франковск - Черновцы.

Протестующие ходят по пешеходному переходу и не пропускают автомобили, на дороге образовалась пробка с обеих сторон.

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Напомним, 22 января в трех населенных пунктах Черновицкой области перекрыли трассы.

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