Тарифный протест: на Буковине перекрыли трассу и пикетируют ОГА

В Черновицкой области местные жители продолжают протестовать против повышения тарифов

В Черновицкой области местные жители продолжают протестовать против повышения тарифов

Фото: Суспільне

В Черновцах под зданием областной государственной администрации проходит митинг с требованием снизить тарифы на газ, электроэнергию и водоснабжение.

Об этом сообщает Суспільне, передает RegioNews.

Известно, что в акции под ОГА принимают участие более 100 человек, они хотят привлечь внимание к проблеме высоких тарифов, в частности на газ.

После акции под облгосадминистрацией участники планируют перекрыть дорогу международного значения в районе села Мамаевцы Кицманского района.

В то же время в селе Оршовцы Черновицкого района более 20 человек перекрыли трассу национального значения Ивано-Франковск - Черновцы.

Протестующие ходят по пешеходному переходу и не пропускают автомобили, на дороге образовалась пробка с обеих сторон.

Напомним, 22 января в трех населенных пунктах Черновицкой области перекрыли трассы.