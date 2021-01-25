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25 января 2021, 13:54 236

На Закарпатье требуют созвать внеочередную сессию облсовета из-за тарифов

25 января 2021, 13:54 236
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Под зданием ОГА снова проходит акция с требованием снизить цены на коммунальные услуги
Под зданием ОГА снова проходит акция с требованием снизить цены на коммунальные услуги
Фото: Суспільне
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В Ужгороде под зданием областной государственной администрации проходит акция протеста с требованием снизить тарифы на коммунальные услуги и созвать внеочередную сессию облсовета.

Об этом сообщает Суспільне, передает RegioNews.

Митингующие зашли внутрь здания Закарпатской ОГА и облсовета, но работники полиции не пропустили их дальше турникетов.

К ним вышел председатель Закарпатского облсовета Алексей Петров, который предложил перенести требования в текстовый вариант.

От него требуют созвать внеочередную сессию областного совета для рассмотрения вопроса тарифов.

Напомним, ранее депутаты Закарпатского облсовета поддержали обращение к центральной власти относительно тарифов.

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