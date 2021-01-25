На Закарпатье требуют созвать внеочередную сессию облсовета из-за тарифов

Под зданием ОГА снова проходит акция с требованием снизить цены на коммунальные услуги

Под зданием ОГА снова проходит акция с требованием снизить цены на коммунальные услуги

Фото: Суспільне

В Ужгороде под зданием областной государственной администрации проходит акция протеста с требованием снизить тарифы на коммунальные услуги и созвать внеочередную сессию облсовета.

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