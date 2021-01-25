На Закарпатье требуют созвать внеочередную сессию облсовета из-за тарифов
Под зданием ОГА снова проходит акция с требованием снизить цены на коммунальные услуги
Под зданием ОГА снова проходит акция с требованием снизить цены на коммунальные услуги
В Ужгороде под зданием областной государственной администрации проходит акция протеста с требованием снизить тарифы на коммунальные услуги и созвать внеочередную сессию облсовета.
Об этом сообщает Суспільне, передает RegioNews.
Митингующие зашли внутрь здания Закарпатской ОГА и облсовета, но работники полиции не пропустили их дальше турникетов.
К ним вышел председатель Закарпатского облсовета Алексей Петров, который предложил перенести требования в текстовый вариант.
От него требуют созвать внеочередную сессию областного совета для рассмотрения вопроса тарифов.
Напомним, ранее депутаты Закарпатского облсовета поддержали обращение к центральной власти относительно тарифов.
"Тарифный майдан": люди по всей Украине протестуют против повышения цен (ФОТО)
Тарифный протест: в Житомире митингующие прорвались в здание горсоветаВсе новости »
25 января 2021, 13:03"Тарифный майдан": люди по всей Украине протестуют против повышения цен (ФОТО)
25 января 2021, 12:40Суд взял под стражу пойманного на взятке чиновника Житомирской ОГА
25 января 2021, 12:30
01 января 2021
Новогоднее поздравление Президента Украины Владимира Зеленского с 2021 годом
15 декабря 2020
Крики и взрывы: полиция разгоняла протестующих на Майдане
14 декабря 2020
Звездная шляпа: почему главная елка страны поменяла верхушку
Вперед к прошлому с "За майбутнє". Полтава без бюджета, но с массовыми увольнениями городских чиновников
"Потемкинские деревни" Чернышова: как происходит имитация "Большого строительства"