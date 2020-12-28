Суд продлил срок действия обязательств нардепу Юрченко

Его подозревают в вымогательстве взяток за законопроект, связанный с бытовыми отходами

Его подозревают в вымогательстве взяток за законопроект, связанный с бытовыми отходами

Фото: Facebook

В четверг, 24 декабря, Высший антикоррупционный суд продлил срок действия обязанностей для народного депутата Александра Юрченко, которого подозревают в получении взятки.

Об этом сообщает пресс-служба ВАКС в Facebook, передает RegioNews.

Известно, что следственная судья Высшего антикоррупционного суда частично удовлетворила ходатайство прокурора САП и продлила до 24 февраля 2021 года включительно срок действия процессуальных обязанностей для нардепа.

Подозреваемый обязан: прибывать к детективу, в производстве которого находиться уголовное производство, прокурору и суду по первому вызову; не отлучаться из Киева без разрешения детектива, прокурора или суда; сообщать детективу, прокурору и суду об изменении своего места жительства и работы; воздерживаться от общения с лицом, указанным в постановлении; сдать на хранение ... свой паспорт (паспорта) для выезда за границу, другие документы, дающие право на выезд из Украины", - говорится в сообщении.

Ранее правоохранители разоблачили в получении взятки помощника нардепа Александра Юрченко. Полученные средства предусматривались для народного избранника за законопроект, связанный с бытовыми отходами.

Напомним, 13 сентября нардеп Гео Лерос сообщил, что НАБУ задержало на взятке помощника депутата Александра Юрченко, который взял первые $13 тысяч из $200 тысяч, что предусматривались нардепу за законопроект, связанный с бытовыми отходами.

14 сентября стало известно, что нардеп Юрченко добровольно покидает фракцию "Слуга народа", он написал соответствующее заявление.

17 сентября генпрокурор Ирина Венедиктова подписала подозрение "слуге" Юрченко. Позже Юрченко официально исключили из "Слуги народа".

Во время судебного заседания по избранию меры пресечения, стало известно, что у нардепа Юрченко нашли незарегистрированный пистолет.

Суд арестовал нардепа Юрченко с возможностью внесения залога. Также ВАКС арестовал имущество нардепа Юрченко.

4 ноября нардепу Юрченко продлили арест, но сняли электронный браслет, арест продлен еще на 60 суток.