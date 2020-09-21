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21 сентября 2020, 20:08 8

Нардепа Юрченко арестовали с возможностью внесения залога

21 сентября 2020, 20:08 8
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Размер залога составляет 3 млн 1656 грн
Размер залога составляет 3 млн 1656 грн
Фото: Facebook
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Суд арестовал на два месяца с возможностью выйти под залог подозреваемого во взяточничестве нардепа Александра Юрченко.

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на "Украинскую правду".

Сам Юрченко себя виновным себя не признает и, по словам защиты, никаких взяток не брал.

Тем временем защита нардепа подчеркивает, что детектив НАБУ под прикрытием якобы провоцировал преступление.

Есть все основания полагать и утверждать, что уголовное правонарушение, в отношении которого открыто уголовное производство, не было бы совершено без вмешательства правоохранительных органов, непосредственно детектива НАБУ", - заявил адвокат подозреваемого.

Напомним, 13 сентября нардеп Гео Лерос сообщил, что НАБУ задержали на взятке помощника депутата Александра Юрченко, который взял первые $13 тысяч из $200 тысяч, которые предусматривались нардепу за законопроект, связанный с бытовыми отходами.

14 сентября стало известно, что нардеп Юрченко добровольно покидает фракцию "Слуга народа", он написал соответствующее заявление.

17 сентября генпрокурор Ирина Венедиктова подписала подозрение "слуге" Юрченко.

Также Юрченко официально исключили из "Слуги народа".

Сегодня, во время судебного заседания по избранию меры пресечения, стало известно, что у нардепа Юрченко нашли незарегистрированный пистолет.

суд взятка залог арест нардеп Александр Юрченко
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