У нардепа от "Слуги народа" Юрченко нашли незарегистрированный пистолет

Депутат не имеет разрешения на хранение оружия

Депутат не имеет разрешения на хранение оружия

Фото: Facebook

Работники правоохранительных органов обнаружили у народного депутата Александра Юрченко, которого подозревают в коррупции, незарегистрированный пистолет.

Как сообщает "РБК-Украина", об этом во время заседания суда по избранию меры пресечения для Юрченко заявил прокурор Специализированной антикоррупционной прокуратуры, передает RegioNews.

По словам прокурора, 16 сентября пистолет обнаружили детективы НАБУ на территории дома родителей Юрченко в Броварском районе Киевской области.

На пассажирском сиденье машины депутата они увидели пистолет и мобильный телефон. Но у правоохранителей не было санкции суда на обыск автомобиля. На время, пока прокуроры получали это разрешение, возле автомобиля остались дежурить два детектива НАБУ", - пишет издание.

Прокурор добавил, что на следующий день детективов попытались отогнать от машины сам Александр Юрченко и его адвокат.

Также в ходе заседания стало известно, что у депутата нет разрешения на хранение оружия.

Напомним, 13 сентября нардеп Гео Лерос сообщил, что НАБУ задержало на взятке помощника депутата Александра Юрченко, который взял первые $13 тысяч из $200 тысяч, которые предусматривались нардепу за законопроект, связанный с бытовыми отходами.

14 сентября стало известно, что нардеп Юрченко добровольно покидает фракцию "Слуга народа", он написал соответствующее заявление.

17 сентября генпрокурор Ирина Венедиктова подписала подозрение "слуге" Юрченко.

Также Юрченко официально исключили из "Слуги народа".