Рада приняла закон о борьбе с международной коррупцией: что изменится

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Верховная Рада приняла законопроект о борьбе с международной коррупцией. Он предусматривает изменения в Уголовный и Уголовный процессуальный кодексы, а также антикоррупционное законодательство

Об этом сообщила пресс-служба парламента, передает RegioNews.

За документ проголосовали 247 народных депутатов.

Автором законопроекта №15056 является президент Украины Владимир Зеленский.

Как отмечается в пояснительной записке, цель документа – согласовать украинское законодательство с положениями Конвенции о борьбе с подкупом иностранных должностных лиц в международных деловых операциях и обеспечить его надлежащее исполнение.

В частности, законопроект предусматривает внесение изменений в Уголовный кодекс Украины, Уголовный процессуальный кодекс и Закон Украины "О предотвращении коррупции".

В Верховной Раде отметили, что присоединение к Конвенции открывает новые возможности для международного сотрудничества по расследованию коррупционных преступлений.

Также принятие документа должно приблизить украинское законодательство к стандартам Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) и Европейскому Союзу.

Напомним, ранее Зеленский подчеркнул, что на этой неделе Верховная Рада будет работать в пленарном режиме. Среди вопросов повестки дня – законопроекты, важные для европейской интеграции, финансирования государства и борьбы с коррупцией.