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28 грудня 2020, 13:59 8

Суд продовжив термін дії зобов'язань нардепу Юрченку

28 грудня 2020, 13:59 8
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Його підозрюють у вимаганні хабарів за законопроєкт, пов'язаний із побутовими відходами
Його підозрюють у вимаганні хабарів за законопроєкт, пов'язаний із побутовими відходами
Фото: Facebook
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У четвер, 24 грудня, Вищий антикорупційний суд продовжив строк дії обов’язків народному депутату Олександру Юрченку, якого підозрюють в отриманні хабара.

Про це повідомляє пресслужба ВАКС у Facebook, передає RegioNews.

Відомо, що слідча суддя Вищого антикорупційного суду частково задовольнила клопотання прокурора САП та продовжила до 24 лютого 2021 року включно строк дії процесуальних обов’язків для нардепа.

Підозрюваний зобов’язаний: прибувати до детектива, в провадженні якого перебуватиме кримінальне провадження, прокурора та суду за першим викликом; не відлучатися із Києва без дозволу детектива, прокурора або суду; повідомляти детектива, прокурора та суд про зміну свого місця проживання та роботи; утримуватися від спілкування із особою, зазначеною в ухвалі; здати на зберігання... свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України”, - йдеться в повідомленні.

Раніше правоохоронці викрили на отриманні хабара помічника нардепа Олександра Юрченка. Вилучені кошти передбачалися для народного обранця за законопроєкт, пов'язаний із побутовими відходами.

Нагадаємо, 13 вересня нардеп Гео Лерос повідомив, що НАБУ затримало на хабарі помічника депутата Олександра Юрченка, який взяв перші $13 тисяч з $200 тисяч, які передбачалися нардепу за законопроєкт, пов'язаний з побутовими відходами.

14 вересня стало відомо, що нардеп Юрченко добровільно покидає фракцію "Слуга народу", він написав відповідну заяву.

17 вересня генпрокурор Ірина Венедіктова підписала підозру "слузі" Юрченко. Пізніше Юрченка офіційно виключили з "Слуги народу".

Під час судового засідання по обранню запобіжного заходу, стало відомо, що у нардепа Юрченка знайшли незареєстрований пістолет.

Суд заарештував нардепа Юрченка з можливістю внесення застави. Також ВАКС заарештував майно нардепа Юрченка.

4 листопада нардепу Юрченку продовжили арешт, але зняли електронний браслет, арешт продовжено ще на 60 діб.

суд хабар ВАКС Слуга народа Олександр Юрченко
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