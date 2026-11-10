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10 ноября 2026, 11:36

Удары РФ по энергетике: есть обесточивания в шести областях

10 ноября 2026, 11:36
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Иллюстративное фото: pixabay
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По состоянию на утро 10 ноября из-за российских атак часть потребителей в шести областях Украины осталась без электроснабжения

Об этом сообщает Минэнерго, передает RegioNews.

За прошедшие сутки российские войска атаковали энергетические объекты в Винницкой, Черкасской, Полтавской и Кировоградской областях. По состоянию на утро электроснабжение всем потребителям в этих регионах было восстановлено.

В то же время из-за ночных ударов без света осталась часть потребителей в Днепропетровской, Донецкой, Киевской, Сумской, Харьковской и Черниговской областях.

В Киеве, Харьковской, Полтавской и Сумской областях вынужденно применяют аварийные отключения. Причина – повреждение оборудования и понижение напряжения в высоковольтной сети. К прогнозируемым графикам вернутся после стабилизации ситуации.

Энергетики круглосуточно восстанавливают поврежденные высоковольтные подстанции и другие объекты электросетей. Работы усложняют постоянные воздушные тревоги.

В большинстве регионов Украины продолжают действовать графики почасовых отключений, а для промышленности – ограничение мощности. Из-за новых атак ситуация с электроснабжением может быстро меняться в течение дня.

Напомним, в ночь на 10 ноября РФ атаковала Украину одной баллистической ракетой "Искандер-М" и 162 ударными БпЛА. Зафиксированы попадания на 19 локациях.

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