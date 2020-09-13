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13 сентября 2020, 13:03 4

НАБУ задержали на взятке помощника нардепа от "Слуги народа" Юрченко – Гео Лерос

13 сентября 2020, 13:03 4
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По данным Лероса, речь идет о 200 тысяч долларов неправомерной выгоды
По данным Лероса, речь идет о 200 тысяч долларов неправомерной выгоды
Фото из открытых источников
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НАБУ задержали на взятке помощника депутата Александра Юрченко, который взял первые $13 тысяч из $200 тысяч, которые предусматривались нардепу Юрченко за законопроект связанный с бытовыми отходами.

Об этом Гео Лерос написал на своей странице в Facebook, сообщает RegioNews.

НАБУ "вело" нардепа не один месяц, собрало достаточно доказательств, но Венедиктова не сдает своего нардепа и блокирует по нему санкцию”,- утверждает Гео Лерос.

Официальной информации, которая подтверждает этот факт, пока нет.

Уважаемые журналисты, спросите пожалуйста у Зеленского почему он покрывает взяточника от Слуги Народа! Два дня назад НАБУ...

Опубликовано Geo Leros Суббота, 12 сентября 2020 г.

Напомним, начальнику полиции Киева предлагали взятку за "крышевание" автоугонов.

взятка НАБУ Слуга народа нардеп Гео Лерос
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