НАБУ задержали на взятке помощника нардепа от "Слуги народа" Юрченко – Гео Лерос
По данным Лероса, речь идет о 200 тысяч долларов неправомерной выгоды
По данным Лероса, речь идет о 200 тысяч долларов неправомерной выгоды
НАБУ задержали на взятке помощника депутата Александра Юрченко, который взял первые $13 тысяч из $200 тысяч, которые предусматривались нардепу Юрченко за законопроект связанный с бытовыми отходами.
Об этом Гео Лерос написал на своей странице в Facebook, сообщает RegioNews.
НАБУ "вело" нардепа не один месяц, собрало достаточно доказательств, но Венедиктова не сдает своего нардепа и блокирует по нему санкцию”,- утверждает Гео Лерос.
Официальной информации, которая подтверждает этот факт, пока нет.
Уважаемые журналисты, спросите пожалуйста у Зеленского почему он покрывает взяточника от Слуги Народа! Два дня назад НАБУ...Опубликовано Geo Leros Суббота, 12 сентября 2020 г.
Напомним, начальнику полиции Киева предлагали взятку за "крышевание" автоугонов.
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