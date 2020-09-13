НАБУ задержали на взятке помощника нардепа от "Слуги народа" Юрченко – Гео Лерос

По данным Лероса, речь идет о 200 тысяч долларов неправомерной выгоды

По данным Лероса, речь идет о 200 тысяч долларов неправомерной выгоды

Фото из открытых источников

НАБУ задержали на взятке помощника депутата Александра Юрченко, который взял первые $13 тысяч из $200 тысяч, которые предусматривались нардепу Юрченко за законопроект связанный с бытовыми отходами.

Об этом Гео Лерос написал на своей странице в Facebook, сообщает RegioNews. НАБУ "вело" нардепа не один месяц, собрало достаточно доказательств, но Венедиктова не сдает своего нардепа и блокирует по нему санкцию”,- утверждает Гео Лерос. Официальной информации, которая подтверждает этот факт, пока нет. Уважаемые журналисты, спросите пожалуйста у Зеленского почему он покрывает взяточника от Слуги Народа! Два дня назад НАБУ... Опубликовано Geo Leros Суббота, 12 сентября 2020 г. Напомним, начальнику полиции Киева предлагали взятку за "крышевание" автоугонов.

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