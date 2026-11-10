Фото: ГВА

Российские войска вечером 9 ноября и в ночь на 10 ноября сбросили три авиабомба на центральную часть Славянска Донецкой области

Об этом сообщил начальник Славянской ГВА Вадим Лях, передает RegioNews.

Около 21:00 россияне нанесли удар авиабомбой ФАБ-500 по частному сектору в центре города. Полностью разрушены четыре дома, еще около 60 получили повреждения.

Ночью российские войска атаковали центральную часть Славянска еще двумя авиабомбами ФАБ-250. В результате ударов частично разрушена многоэтажка, повреждены по меньшей мере 22 многоквартирных дома и медицинское учреждение.

По предварительной информации, в результате этих авиаударов пострадавших нет.

Кроме того, за прошедшие сутки в городе были повреждены частные дома, автомобили и оборудование предприятий. Ранения получил 44-летний мужчина, его госпитализировали.

Напомним, в ночь на 10 ноября российские войска атаковали гражданское предприятие в Винницкой области. Погибли два человека. В Ладыжинской громаде объявили трехдневный траур.