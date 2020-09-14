Нардеп Юрченко добровольно покидает фракцию "Слуга народа"

Он написал соответствующее заявление

Он написал соответствующее заявление

Фото: УП

На заседании глава фракции «Слуга народа» Давид Арахамия сообщил, что народный депутат Александр Юрченко написал заявление о выходе из фракции.

Об этом в своем телеграмм-канале рассказал нардеп от партии "Слуга народа" Александр Качура, пишет RegioNews.

По словам Александра Качуры, глава фракции Давид Арахамия на заседании заявил, что Александр Юрченко, помощник которого попался на взятке, написал заявление о выходе из фракции до завершения расследования.

Напомним, вчера нардеп Гео Лерос сообщил, что НАБУ задержало на взятке помощника депутата Александра Юрченко, который взял первые $13 тысяч из $200 тысяч, которые предусматривались нардепу за законопроект, связанный с бытовыми отходами.