Глава КСУ Тупицкий не явился в Офис генпрокурора для вручения подозрения

Сообщение о подозрении главе КСУ направили почтой

Сообщение о подозрении главе КСУ направили почтой

Фото: из открытых источников

Глава Конституционного суда Украины Александр Тупицкий 28 декабря не пришел в Офис Генерального прокурора, куда его вызвали для вручения подозрения.

Как передает RegioNews, об этом в комментарии "Радио Свобода" сообщила начальник Управления информационной политики Офиса генпрокурора Сюзанна Савчук.

Из-за то, что Тупицкий не появился в ОГП, сообщение о подозрении ему направили по почте.

Уведомление о подозрении вручается в день его составления, а в случае невозможности вручения направляется по почте в тот же день. Со времени отправления глава КСУ считается подозреваемым в подкупе свидетеля, а также в заведомо ложных показаниях свидетеля, то есть в совершении уголовных правонарушений, предусмотренных ст. 386 и ч.2 ст. 384 и УК Украины", – сказала Савчук.

Кроме того, в пресс-службе отмечают, что отправили ходатайство к президенту Зеленскому относительно отстранения главы КСУ со своей должности в связи с тем, что он проигнорировал вызов на допрос.

Напомним, 24 декабря глава Конституционного суда Украины Александр Тупицкий получил повестку о вызове в Офис генерального прокурора.