12:00  28 декабря
Глава КСУ Тупицкий не явился в Офис генпрокурора для вручения подозрения
11:32  28 декабря
Садовый призвал львовян в праздничный период оставаться дома
08:11  28 декабря
За сутки силы ООС обстреляли шесть раз, украинские войска открывали огонь в ответ
UA | RU
UA | RU
28 декабря 2020, 12:00 57

Глава КСУ Тупицкий не явился в Офис генпрокурора для вручения подозрения

28 декабря 2020, 12:00 57
Читайте також українською мовою
Сообщение о подозрении главе КСУ направили почтой
Сообщение о подозрении главе КСУ направили почтой
Фото: из открытых источников
Читайте також
українською мовою

Глава Конституционного суда Украины Александр Тупицкий 28 декабря не пришел в Офис Генерального прокурора, куда его вызвали для вручения подозрения.

Как передает RegioNews, об этом в комментарии "Радио Свобода" сообщила начальник Управления информационной политики Офиса генпрокурора Сюзанна Савчук.

Из-за то, что Тупицкий не появился в ОГП, сообщение о подозрении ему направили по почте.

Уведомление о подозрении вручается в день его составления, а в случае невозможности вручения направляется по почте в тот же день. Со времени отправления глава КСУ считается подозреваемым в подкупе свидетеля, а также в заведомо ложных показаниях свидетеля, то есть в совершении уголовных правонарушений, предусмотренных ст. 386 и ч.2 ст. 384 и УК Украины", – сказала Савчук.

Кроме того, в пресс-службе отмечают, что отправили ходатайство к президенту Зеленскому относительно отстранения главы КСУ со своей должности в связи с тем, что он проигнорировал вызов на допрос.

Напомним, 24 декабря глава Конституционного суда Украины Александр Тупицкий получил повестку о вызове в Офис генерального прокурора.

суд Офис генпрокурора прокуратура криминальное дело КСУ
Читайте больше новостей на нашем телеграмм-канале
Подписывайтесь на RegioNews
15 декабря 2020
Крики и взрывы: полиция разгоняла протестующих на Майдане
14 декабря 2020
Звездная шляпа: почему главная елка страны поменяла верхушку
02 декабря 2020
В Украине отменили карантин выходного дня
Все видео »
Мэр Ужгорода Богдан Андриив: "Против меня была организована кампания, чтобы испортить мне рейтинг и некоторое время держать на крючке"
"Потемкинские дороги-2020" Тимошенко и Голика. Почему "Большое строительство" стало провалом
Все публикации »
Виктор Таран
Владимир Фесенко
Виктор Андрусив
Все блоги »