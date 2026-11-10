В Ровенской области во время пожара в летней кухне погибла женщина

Фото: ГСЧС Ровенской области

В селе Блажово Ракитновской общины Сарненского района во время пожара в хозяйственном здании погибла женщина 1951 года рождения

Об этом информирует Главное управление ГСЧС в Ровенской области, передает RegioNews.

Сообщение о пожаре на улице М. Борисовца поступило спасателям 9 ноября в 15:11.

На место происшествия прибыли пожарные 10-й государственной пожарно-спасательной части поселка Ракитное. К моменту их прибытия хозяйственное здание уже было полностью охвачено пламенем. Была также угроза распространения огня на расположенный рядом жилой дом.

При ликвидации пожара спасатели обнаружили тело женщины 1951 года рождения.

Огонь уничтожил кровлю и перекрытие здания, а также вещи домашнего обихода на площади 60 квадратных метров.

Напомним, в Киеве на парковке горели автобусы. Событие произошло в Соломенском районе столицы. Пожарные ликвидировали пожар на площади 80 квадратных метров.