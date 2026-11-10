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10 ноября 2026, 12:32

В Кропивницком после атаки РФ обнаружили превышение вредных веществ в воздухе

10 ноября 2026, 12:32
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Фото: Кировоградская ОВА
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В Кропивницком после утреннего российского удара в 101 микрорайоне зафиксировали превышение концентрации вредных веществ в атмосферном воздухе

Об этом сообщил начальник Кировоградской ОВА Андрей Райкович, передает RegioNews.

По его словам, лабораторные исследования качества воздуха провели специалисты областного центра по контролю и профилактике болезней.

По результатам мониторинга выявили следующие превышения:

  • сажа – в 5 раз;
  • формальдегид – в 5,2 раза;
  • пыль – в 3 раза;
  • сернистый ангидрид – в 1,7 раза;
  • оксид углерода и диоксид азота – в 1,6 раза;

В этой связи специалисты рекомендуют жителям 101-го микрорайона меньше находиться на открытом воздухе или использовать защитные маски.

Мониторинг качества воздуха продолжается. В других районах города превышения допустимых концентраций не зафиксировали.

Напомним, утром 10 ноября российские войска нанесли удар по гражданской инфраструктуре Кропивницкого. Попадание зафиксировали на территории одной из торговых сетей. По данным, местных Telegram-каналов под ударом оказался "Эпицентр". Пострадали два охранника, они находятся в тяжелом состоянии.

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