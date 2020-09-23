ВАКС арестовал имущество нардепа Юрченко

Речь идет о недвижимости и наличных арестованного депутата

Речь идет о недвижимости и наличных арестованного депутата

Высший антикоррупционный суд наложил арест на имущество народного депутата Александра Юрченко, которого НАБУ и САП подозревают в получении взятки и причастности к коррупционной схеме в парламенте.

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на издание "Слово и дело".

Как пишет это издание, арест наложили на наличные средства Юрченко и недвижимость с целью обеспечение будущей конфискации имущества.

Согласно декларации нардепа за 2019 год, он владеет 33% квартиры в Киеве общей площадью 62,4 кв.м. Две трети помещения принадлежат его родителям.

Также Юрченко задекларировал 50 тысяч долларов наличными, а его жена – 200 тысяч гривен.

Напомним, 13 сентября нардеп Гео Лерос сообщил, что НАБУ задержали на взятке помощника депутата Александра Юрченко, который взял первые $13 тысяч из $200 тысяч, которые предусматривались нардепу за законопроект, связанный с бытовыми отходами.

14 сентября стало известно, что нардеп Юрченко добровольно покидает фракцию "Слуга народа", он написал соответствующее заявление.

17 сентября генпрокурор Ирина Венедиктова подписала подозрение "слуге" Юрченко.

Позже Юрченко официально исключили из "Слуги народа".

Вчера, во время судебного заседания по избранию меры пресечения, стало известно, что у нардепа Юрченко нашли незарегистрированный пистолет.

Вчера же нардепа Юрченко арестовали с возможностью внесения залога.