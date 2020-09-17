Венедиктова подписала подозрение "слуге" Юрченко - Лещенко

В НАБУ считают причастным депутата к коррупционным схемам в Раде

В НАБУ считают причастным депутата к коррупционным схемам в Раде

Фото: из открытых источников

Генеральный прокурор Ирина Венедиктова подписала подозрение народному депутату от "Слуги народа" Александру Юрченко, которого Национальное антикоррупционное бюро Украины подозревает в коррупции.

Об этом со ссылкой на источники сообщил в своем Telegram-канале член наблюдательного совета "Укрзализныци" Сергей Лещенко, передает RegioNews.

Генпрокурор Ирина Венедиктова подписала подозрение депутату Александру Юрченко в совершении преступлений, зафиксированных НАБУ", - написал Лещенко.

Ранее сообщалось, что генпрокурор Ирина Венедиктова во время выступления в парламенте заявила, что оснований для вручения подозрения "слуге народа" Юрченко недостаточно.

Напомним, 13 сентября нардеп Гео Лерос сообщил, что НАБУ задержало на взятке помощника депутата Александра Юрченко, который взял первые $13 тысяч из $200 тысяч, которые предусматривались нардепу за законопроект, связанный с бытовыми отходами.

14 сентября стало известно, что нардеп Юрченко добровольно покидает фракцию "Слуга народа", он написал соответствующее заявление.