Нардепу Юрченко продлили арест, но сняли электронный браслет

Арест продлен еще на 60 суток

Арест продлен еще на 60 суток

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Народному депутату Александру Юрченко продлили арест на 60 суток. Однако с него сняли электронный браслет.

Об этом "РБК-Україна" рассказали в Высшем антикоррупционном суде, информирует RegioNews.

Таким образом, парламентарию продлили все обязанности, кроме браслета.

"Вчера суд вынес решение о снятии с меня средства контроля - браслета!" - написал Юрченко в своем Facebook.

Сфабрикованное против меня провокация, которая имела целью лишь дискредитировать мое имя и сделать невозможным мою борьбу против... Posted by Александр Юрченко on Wednesday, November 4, 2020

Напомним, 13 сентября нардеп Гео Лерос сообщил, что НАБУ задержало на взятке помощника депутата Александра Юрченко, который взял первые $13 тысяч из $200 тысяч, что предусматривались нардепу за законопроект, связанный с бытовыми отходами.

14 сентября стало известно, что нардеп Юрченко добровольно покидает фракцию "Слуга народа", он написал соответствующее заявление.

17 сентября генпрокурор Ирина Венедиктова подписала подозрение "слуге" Юрченко. Позже Юрченко официально исключили из "Слуги народа".

Во время судебного заседания по избранию меры пресечения, стало известно, что у нардепа Юрченко нашли незарегистрированный пистолет.

Суд арестовал нардепа Юрченко с возможностью внесения залога. Также ВАКС арестовал имущество нардепа Юрченко.