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17 сентября 2020, 15:18 2

Юрченко официально исключили из "Слуги народа"

17 сентября 2020, 15:18 2
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Первый вице-спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук объявил об исключении из фракции "Слуга народа" народного депутата Александра Юрченко. Он зачитал соответствующее объявление.

Об этом Стефанчук сказал перед закрытием пленарного заседания ВР, пишет RegioNews.

"Согласно части 3 статьи 60 регламента Верховной Рады Украины и в соответствии с решением депутатской фракции политической партии "Слуга народа" от 14 сентября 2020 года, сообщаю об исключении из состава фракции... народного депутата Украины Юрченко Александра Николаевича", - отметил первый заместитель главы парламента.

Напомним, 13 сентября нардеп Гео Лерос сообщил, что НАБУ задержало на взятке помощника депутата Александра Юрченко, который взял первые $13 тысяч из $200 тысяч, которые предусматривались нардепу за законопроект, связанный с бытовыми отходами.

14 сентября стало известно, что нардеп Юрченко добровольно покидает фракцию "Слуга народа", он написал соответствующее заявление.

17 сентября генпрокурор Ирина Венедиктова подписала подозрение "слуге" Юрченко.

Слуга народа нардеп парламент Верховная Рада коррупция
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