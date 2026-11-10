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10 ноября 2026, 12:30

В Ровенской области работница ОО присвоила четверть миллиона страховых выплат людей

10 ноября 2026, 12:30
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Фото: Нацполиция
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В Ровенской области будут судить представительницу общественной организации. Она присвоила 200 тысяч гривен страховых выплат

Об этом сообщает полиция Ровенской области, передает RegioNews.

49-летняя представительница общественной организации узнала, что 70-летняя местная жительница имеет право на страховую выплату после гибели ее супруга в ДТП. Тогда злоумышленница от этой женщины направила в страховую компанию заявление на выплату и все необходимые документы. С января по апрель 2025 страховщики перечислили 200 тысяч гривен на банковские счета, указанные аферисткой, о чем пенсионерка не знала.

Аферистка пообещала женщине, что деньги она получит позже, но затем перестала выходить на связь.

"Согласно инкриминируемой статье, аферистке грозит штраф от 4000 до 8000 тысяч рублей или от 3 до 5 лет лишения свободы", - говорят в полиции.

Напомним, майор ВСУ в Сумской области незаконно присвоил 1,7 млн грн из-за "боевых" выплат. Офицер обвиняется в злоупотреблении служебным положением, что повлекло тяжкие последствия. Санкция статьи предусматривает наказание до 6 лет лишения свободы.

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