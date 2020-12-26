Нардепам от "Слуги народа" раздали тезисы, как "правильно" комментировать дело Татарова - СМИ

О причастности Татарова к любым преступлениям говорить преждевременно, считают в партии

О причастности Татарова к любым преступлениям говорить преждевременно, считают в партии

Фото: из открытых источников

Народным депутатам от партии "Слуга народа" раздали тезисы о том, как на эфирах комментировать дело заместителя главы Офиса президента Олега Татарова.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на "Бабель".

Так, согласно полученному документу, нардепы должны утверждать, что НАБУ не имеет никаких обвинений против Татарова, которые касались его работы в ОП, ведь это дело касается периода 2017 года, когда он работал юристом.

Также авторы документа отмечают, что должностные обязанности Татарова в Офисе президента не предусматривают никакой возможности контроля за деятельностью правоохранительных органов и НАБУ.

Поэтому не только некорректно, но и просто неправда - говорить, что Татаров может контролировать деятельность правоохранителей. Офис президента - это вспомогательный орган, основная задача которого – обеспечивать деятельность президента Украины", - советуют в эфирных тезисах.

Аналитики партии указывают, что Татаров написал заявление о временном приостановлении его должностных обязанностей как заместителя руководителя ОП, чтобы избежать каких-либо обвинений в конфликте интересов и в политическом давлении.

Татаров будет защищаться как частное лицо. Приостановление должностных обязанностей означает, что на время, которое необходимо для завершения этой ситуации, снимается даже гипотетическая подозрение, что Татаров может использовать свое служебное положение для защиты себя от обвинений НАБУ", - пояснили в СН.

Помимо этого, в документе отмечается, что говорить о причастности Татарова к любым преступлениям преждевременно, потому что судьи Антикоррупционного суда еще не оценивали материалы, собранные НАБУ.

Прямую ответственность за развал "Укрбуда" несет Микитась, который руководил компанией так, что она обанкротилась. Есть много сообщений о том, что за счет "Укрбуда" Микитась оплачивал свою роскошную жизнь... Если бы Микитась этого не делал, денег на достройку жилых домов хватило бы", – заявляют авторы тезисов.

Депутатам посоветовали говорить о возможной несправедливость, если Микитась "в обмен на выгодные НАБУ показания" избежит вообще любой ответственности.

Ранее сообщалось, что дело заместителя главы Офиса президента Олега Татарова забрали с НАБУ и передали в СБУ. 24 декабря Высший антикоррупционный суд перенес заседание по избранию меры пресечения заместителю председателя Офиса президента Олегу Татарову. Решение принято в связи с неразберихой после передачи дела в Службе безопасности Украины.

Напомним, 22 декабря директор НАБУ Артем Сытник заявил, что НАБУ будет просить суд арестовать Татарова с правом на залог.

18 декабря СМИ сообщили, что САП выписало подозрение заместителю Ермака Олегу Татарову.

НАБУ расследует дело в отношении заместителя руководителя Офиса президента Олега Татарова о возможной причастности к фальсификации экспертизы по делу Максима Микитася.

Олег Татаров также отреагировал на информацию о том, что председатель САП подписал вручение ему подозрения, он будет доказывать свою невиновность и пообещал "достойно ответить".

Впоследствии НАБУ сообщило подозрение в коррупции заместителю Ермака Олегу Татарову. 21 декабря заместитель Ермака Татаров пришел в НАБУ по повестке.

Дело заместителя главы Офиса президента Олега Татарова забрали с НАБУ и передали в СБУ.

Также в Национальном антикоррупционном бюро заявили, что Офис генерального прокурора осуществляет беспрецедентное в истории Украины вмешательстве в расследование НАБУ тем, что забрал у бюро дело заместителя главы Офиса президента Олега Татарова.