Дело Татарова: в НАБУ заявили о беспрецедентном вмешательстве Офиса генпрокурора в расследование

Решение принято в тайне, без консультаций с НАБУ и САП, заявляют в бюро

Решение принято в тайне, без консультаций с НАБУ и САП, заявляют в бюро

Фото: из открытых источников

В Национальном антикоррупционном бюро заявили, что Офис генерального прокурора осуществляет беспрецедентное в истории Украины вмешательстве в расследование НАБУ тем, что забрал у бюро дело заместителя главы Офиса президента Олега Татарова.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу НАБУ.

Офис генерального прокурора осуществляет беспрецедентное в истории Украины вмешательство в расследование НАБУ. 23 декабря заместитель генерального прокурора Алексей Симоненко передал уголовное производство по подозрению заместителя руководителя ОПУ от Национального бюро Службы безопасности Украины. Решение принято в тайне, без консультаций с НАБУ и САП, фактически под покровом ночи", - говорится в заявлении НАБУ.

В бюро напомнили, что закон запрещает передавать дела, в которых исследуются преступления, подследственные НАБУ, других органов досудебного расследования. Таким образом, в бюро считают, что Офис генпрокурора сознательно принял незаконное решение, которое грубо противоречит требованиям Уголовного процессуального кодекса Украины.

Сегодня в 12:30 Высший антикоррупционный суд Украины должен избрать топчиновнику Офиса президента меру пресечения. Несмотря на его ключевую роль в коррупционной схеме, следствие ходатайствовало о содержании под стражей с альтернативой залога в 10 млн грн. Чтобы сделать невозможным избрание меры пресечения, дело для расследования передали СБУ, поставив в известность прокуроров САП в 9 утра”, - добавили в бюро.

В НАБУ считают, что Офис генпрокурора стал на личную защиту Татарова, вместо защиты интересов государства, которое понесло убытки из-за действий подозреваемого.

Ранее сообщалось, что дело заместителя главы Офиса президента Олега Татарова забрали с НАБУ и передали в СБУ.

Напомним, 22 декабря директор НАБУ Артем Сытник заявил, что НАБУ будет просить суд арестовать Татарова с правом на залог.

18 декабря СМИ сообщили, что САП выписало подозрение заместителю Ермака Олегу Татарову.

НАБУ расследует дело в отношении заместителя руководителя Офиса президента Олега Татарова о возможной причастности к фальсификации экспертизы по делу Максима Микитася.

Олег Татаров также отреагировал на информацию о том, что председатель САП подписал вручение ему подозрения, он будет доказывать свою невиновность и пообещал "достойно ответить".

Впоследствии НАБУ сообщило подозрение в коррупции заму Ермака Олегу Татарову. 21 декабря Заместитель Ермака Татаров пришел к НАБУ по повестке.