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21 декабря 2020, 15:15 171

Татаров написал заявление о приостановлении полномочий заместителя Ермака

21 декабря 2020, 15:15 171
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Он передал свои полномочия другому работнику Офиса президента
Он передал свои полномочия другому работнику Офиса президента
Фото: скриншот видео
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Заместитель председателя Офиса президента Олег Татаров, которому 18 декабря НАБУ сообщило о подозрении в коррупции, написал заявление о приостановлении своих служебных обязанностей.

Об этом он сообщил журналистам во время визита в НАБУ, также эту информацию подтвердил "Украинской правде" советник главы ОП Михаил Подоляк, передает RegioNews.

По его словам, он инициировал "временную передачу его функциональных обязанностей другому представителю Офиса президента", чтобы избежать манипуляций и обвинений в давлении на следствие.

Во избежание манипуляций, будто я могу давить на правоохранительные органы, использовать свои служебные полномочия в личных целях. Мне это не нужно, я буду действовать только правовыми способами", - заявил Татаров.

Напомним, 18 декабря СМИ сообщили, что САП выписало подозрение заместителю Ермака Олегу Татарову.

НАБУ расследует дело в отношении заместителя руководителя Офиса президента Олега Татарова о возможной причастности к фальсификации экспертизы по делу Максима Микитася.

Олег Татаров также отреагировал на информацию о том, что председатель САП подписал вручение ему подозрение, он будет доказывать свою невиновность и пообещал "достойно ответить".

Впоследствии НАБУ сообщило подозрение в коррупции заму Ермака Олегу Татарову. 21 декабря Заместитель Ермака Татаров пришел в НАБУ по повестке.

Офис президента заявление коррупция полномочия Олег Татаров
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Заместитель Ермака Татаров пришел в НАБУ по повестке
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