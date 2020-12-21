Татаров написал заявление о приостановлении полномочий заместителя Ермака

Он передал свои полномочия другому работнику Офиса президента

Он передал свои полномочия другому работнику Офиса президента

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Заместитель председателя Офиса президента Олег Татаров, которому 18 декабря НАБУ сообщило о подозрении в коррупции, написал заявление о приостановлении своих служебных обязанностей.

Об этом он сообщил журналистам во время визита в НАБУ, также эту информацию подтвердил "Украинской правде" советник главы ОП Михаил Подоляк, передает RegioNews.

По его словам, он инициировал "временную передачу его функциональных обязанностей другому представителю Офиса президента", чтобы избежать манипуляций и обвинений в давлении на следствие.

Во избежание манипуляций, будто я могу давить на правоохранительные органы, использовать свои служебные полномочия в личных целях. Мне это не нужно, я буду действовать только правовыми способами", - заявил Татаров.

Напомним, 18 декабря СМИ сообщили, что САП выписало подозрение заместителю Ермака Олегу Татарову.

НАБУ расследует дело в отношении заместителя руководителя Офиса президента Олега Татарова о возможной причастности к фальсификации экспертизы по делу Максима Микитася.

Олег Татаров также отреагировал на информацию о том, что председатель САП подписал вручение ему подозрение, он будет доказывать свою невиновность и пообещал "достойно ответить".

Впоследствии НАБУ сообщило подозрение в коррупции заму Ермака Олегу Татарову. 21 декабря Заместитель Ермака Татаров пришел в НАБУ по повестке.