Нардеп Гео Лерос анонсировал продолжение пленок Ермака

Лерос не хотел публиковать новые материалы до выборов, чтобы не дискредитировать Зеленского

Лерос не хотел публиковать новые материалы до выборов, чтобы не дискредитировать Зеленского

Фото: zn.ua

Народный депутат Гео Лерос рассказал, что ожидает провокации со стороны ГБР, целью которой является исключить у нардепа электронные носители с неопубликованным пока продолжением «пленок Ермака».

Об этом Гео Лерос сказал в видео, размещенном на его странице в Facebook, сообщает RegioNews.

В частности нардеп сказал, что в ближайшие дни против него планируется провокация, которая будет осуществлена руками ГБР. Вероятнее всего, по мнению Лероса, его ожидает обыск под видом дела о налогах с последующим арестом имущества и изъятием всех электронных носителей. Именно изъятые носители будут целью обысков.

Зеленскому стало известно, что у меня есть продолжение пленок Ермака, которые были записаны вплоть до первой половины 2020 года, которая докажет, что несмотря на слова Зеленского, что ему было известно о записи летом и сентябре 19 года, Денис Ермак продолжал торговать должностями, даже в этом году, а сам Зеленский был частью этих сценариев", - рассказал Гео Лерос.

Далее нардеп подчеркнул, что не хотел обнародовать эти материалы до выборов, чтобы не дискредитировать президента Владимира Зеленского, поэтому в случае изъятия носителей Лерос не будет возможности их опубликовать:

Я принципиально не хотел публиковать этот материал до выборов, чтобы никто не рассказывал, что это дискредитация перед голосованием, но раз Зеленский поставил задачу со мной расправиться до местных выборов, поэтому у меня может не быть возможности опубликовать эти материалы", - сообщил нардеп.

Уважаемые украинцы, это срочное сообщение! В последующие дни против меня планируется провокация, которая будет осуществлена руками... Опубликовано Geo Leros Суббота, 17 октября 2020 г.

Напомним, 29 марта нардеп от партии "Слуга народа" Гео Лерос обнародовал видео, на которых брат главы ОП Денис Ермак обсуждает продажу должностей в органах власти. Позже Лерос отправил в НАБУ обращение против Ермака.

8 апреля фигуранты "пленок" рассказали о себе, Ермаков и заявления в НАБУ.

В ночь с 11 на 12 мая неизвестные совершили поджог мотоцикла Дмитрия Штанько и бросили гранату в машину Сергея Шумского. Позже СБУ задержала автора "пленок Ермака" Дмитрия Штанько.

Ночью 28 августа народному депутату Гео Леросу, который активно критикует работу Офиса президента и Андрея Ермака, сожгли автомобиль.

12 сентября ГБР допросило фигурантов "пленок Ермака” и заявило о проведении экспертиз.