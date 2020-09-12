10:26  12 сентября
Коронавирус в Украине: зафиксировано 3103 новых случая
21:10  11 сентября
22 общественные организации требуют уволить нового заместителя Венедиктовой
10:09  12 сентября
В зоне ООС за прошедшие сутки обстрелов не зафиксировано - штаб
UA | RU
UA | RU
12 сентября 2020, 13:46 3

ГБР допросило фигурантов "пленок Ермака" и проводит экспертизы

12 сентября 2020, 13:46 3
Читайте також українською мовою
Венедиктова считает, что НАБУ также находится на стадии экспертиз
Венедиктова считает, что НАБУ также находится на стадии экспертиз
Фото: скриншот видео
Читайте також
українською мовою

ГБР продолжает расследование дела так называемых "пленок Ермака", следствие находится на стадии проведения экспертиз.

Об этом в интервью "Shuster online" сообщила генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова, передает RegioNews.

Что касается ГБР, то сейчас продолжаются экспертизы, насколько пленки смонтированы - не смонтированны, насколько можно идентифицировать голоса", - сказала она.

Венедиктова добавила, что были осуществлены допросы "всех людей, о которых было заявлено, и которые звучали на пленках".

Что касается НАБУ - я не вмешиваюсь в дела НАБУ абсолютно, и не отнимаю у них ничего и не вмешиваюсь в то, что у них происходит. Но исходя из того, что нет публичной информации, думаю, что они точно так же сейчас в состоянии экспертиз. Поэтому будем ждать, как следствие будет разворачиваться", - добавила Венедиктова.

Напомним, 29 марта нардеп от партии "Слуга народа" Гео Лерос обнародовал видео, на которых брат главы ОП Денис Ермак обсуждает продажу должностей в органах власти. Позже Лерос отправил в НАБУ обращение против Ермака.

8 апреля фигуранты "пленок" рассказали о себе, Ермаках и заявлениях в НАБУ.

В ночь с 11 на 12 мая неизвестные совершили поджог мотоцикла Дмитрия Штанько и бросили гранату в машину Сергея Шумского. Позже СБУ задержала автора "пленок Ермака" Дмитрия Штанько.

Ночью 28 августа народному депутату Гео Леросу, который активно критикует работу Офиса президента и Андрея Ермака, сожгли автомобиль.

Офис генпрокурора Андрей Ермак расследование коррупция Ирина Венедиктова пленки Ермака
Читайте больше новостей на нашем телеграмм-канале
22 общественные организации требуют уволить нового заместителя Венедиктовой
11 сентября 2020, 21:10
Ликвидация "полтавского террориста" была планомерной – ГБР
11 сентября 2020, 20:11
Интервью Богдана: стикеры с самыми яркими цитатами от RegioNews.ua
11 сентября 2020, 18:24
Все новости »
Подписывайтесь на RegioNews
03 сентября 2020
Госпожа мэр или госпожа мем
21 августа 2020
Приключения ЗеПрезидента в Херсоне
06 августа 2020
Три билборда на местных выборах
Все видео »
"Зеленые" кандидаты в Харькове: электоральные карлики против великана Кернеса
Монополия в Запорожской области: кто контролирует автовокзалы региона
Все публикации »
Виктор Небоженко
Петр Олещук
Виктор Небоженко
Все блоги »