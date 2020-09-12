ГБР допросило фигурантов "пленок Ермака" и проводит экспертизы
ГБР продолжает расследование дела так называемых "пленок Ермака", следствие находится на стадии проведения экспертиз.
Об этом в интервью "Shuster online" сообщила генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова, передает RegioNews.
Что касается ГБР, то сейчас продолжаются экспертизы, насколько пленки смонтированы - не смонтированны, насколько можно идентифицировать голоса", - сказала она.
Венедиктова добавила, что были осуществлены допросы "всех людей, о которых было заявлено, и которые звучали на пленках".
Что касается НАБУ - я не вмешиваюсь в дела НАБУ абсолютно, и не отнимаю у них ничего и не вмешиваюсь в то, что у них происходит. Но исходя из того, что нет публичной информации, думаю, что они точно так же сейчас в состоянии экспертиз. Поэтому будем ждать, как следствие будет разворачиваться", - добавила Венедиктова.
Напомним, 29 марта нардеп от партии "Слуга народа" Гео Лерос обнародовал видео, на которых брат главы ОП Денис Ермак обсуждает продажу должностей в органах власти. Позже Лерос отправил в НАБУ обращение против Ермака.
8 апреля фигуранты "пленок" рассказали о себе, Ермаках и заявлениях в НАБУ.
В ночь с 11 на 12 мая неизвестные совершили поджог мотоцикла Дмитрия Штанько и бросили гранату в машину Сергея Шумского. Позже СБУ задержала автора "пленок Ермака" Дмитрия Штанько.
Ночью 28 августа народному депутату Гео Леросу, который активно критикует работу Офиса президента и Андрея Ермака, сожгли автомобиль.