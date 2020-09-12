ГБР допросило фигурантов "пленок Ермака" и проводит экспертизы

Венедиктова считает, что НАБУ также находится на стадии экспертиз

Венедиктова считает, что НАБУ также находится на стадии экспертиз

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Об этом в интервью "Shuster online" сообщила генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова, передает RegioNews.

Что касается ГБР, то сейчас продолжаются экспертизы, насколько пленки смонтированы - не смонтированны, насколько можно идентифицировать голоса", - сказала она.

Венедиктова добавила, что были осуществлены допросы "всех людей, о которых было заявлено, и которые звучали на пленках".

Что касается НАБУ - я не вмешиваюсь в дела НАБУ абсолютно, и не отнимаю у них ничего и не вмешиваюсь в то, что у них происходит. Но исходя из того, что нет публичной информации, думаю, что они точно так же сейчас в состоянии экспертиз. Поэтому будем ждать, как следствие будет разворачиваться", - добавила Венедиктова.

Напомним, 29 марта нардеп от партии "Слуга народа" Гео Лерос обнародовал видео, на которых брат главы ОП Денис Ермак обсуждает продажу должностей в органах власти. Позже Лерос отправил в НАБУ обращение против Ермака.

8 апреля фигуранты "пленок" рассказали о себе, Ермаках и заявлениях в НАБУ.

В ночь с 11 на 12 мая неизвестные совершили поджог мотоцикла Дмитрия Штанько и бросили гранату в машину Сергея Шумского. Позже СБУ задержала автора "пленок Ермака" Дмитрия Штанько.

Ночью 28 августа народному депутату Гео Леросу, который активно критикует работу Офиса президента и Андрея Ермака, сожгли автомобиль.