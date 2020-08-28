Народному депутату Гео Леросу сожгли автомобиль

Он активно критикует работу Офиса президента и Андрея Ермака

Он активно критикует работу Офиса президента и Андрея Ермака

Фото: Facebook

Об этом он сообщил в Facebook, передает RegioNews.

Лерос отметил, что по словам свидетелей, хлопок был слышен в квартире 14 этажа.

Он утверждает, что это был умышленный поджог.

Сомнений уже нет, это был поджог. Кто бы это ни сделал, я вас найду, вы рано радуетесь", - написал нардеп.

Нардеп также опубликовал видео и фото горящего автомобиля. На месте происшествия работают пожарные.

Напомним, народный депутат от фракции "Слуга народа" Гео Лерос опубликовал документ с рекомендациями для журналистов, как писать про главу Офиса президента Андрея Ермака.

Ранее Гео Лерос неоднократно писал о коррупционных связях текущего главы Офиса президента. А в отношении брата главы ОП начнут расследование.

Также он рассказывал о том, кто стоит за миллиардными оборудками в столице и при чем тут Ермак.