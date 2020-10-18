Нардеп Гео Лерос анонсував продовження плівок Єрмака

Лерос не хотів публікувати нові матеріали до виборів, щоби не дискредитувати Зеленського

Лерос не хотів публікувати нові матеріали до виборів, щоби не дискредитувати Зеленського

Фото: zn.ua

Народний депутат Гео Лерос розповів, що очікує провокації з боку ДБР, метою якої є вилучити у нардепа електронні носії із неоприлюдненим поки що продовженням «плівок Єрмака».

Про це Гео Лерос сказав у відео, розміщеному на його сторінці у Facebook, повідомляє RegioNews.

Зокрема нардеп сказав, що найближчими днями проти нього планується провокація, яка буде здійснена руками ДБР. Найімовірніше, на думку Лероса, його очікує обшук під виглядом справи про податки із подальшим арештом майна та вилученням усіх електронних носіїв. Саме вилучені носії будуть метою обшуків.

Зеленскому стало відомо, що у мене є продовження плівок Єрмака, які були записані аж до першої половини 2020 року, що доведе, що попри слова Зеленського, що йому було відомо про записи влітку та вересні 19 року, Денис Ермак продовжував торгувати посадами, навіть в цьому році, а сам Зеленський був частиною цих сценаріїв", - розповів Гео Лерос.

Далі нардеп наголосив, що не хотів оприлюднювати ці матеріали до виборів, аби не дискредитувати президента Володимира Зеленського, тому у випадку вилучення носіїв Лерос не матиме змоги їх опублікувати:

Я принципово не хотів публікувати цей матеріал до виборів, щоб ніхто не розказував, що це дискредитація перед голосуванням, але раз Зеленський поставив завдання зі мною розправитись до місцевих виборів, тому у мене може не бути можливості опублікувати ці матеріали після", - повідомив нардеп.

Шановні українці, це термінове повідомлення! У наступні дні проти мене планується провокація, яка буде здійснена руками... Опубліковано Geo Leros Субота, 17 жовтня 2020 р.

Нагадаємо, 29 березня нардеп від партії "Слуга народу" Гео Лерос оприлюднив відео, на яких брат глави ОП Денис Єрмак обговорює продаж посад в органах влади. Пізніше Лерос відправив у НАБУ звернення проти Єрмака.

8 квітня фігуранти "плівок" розказали про себе, Єрмаків і заяви в НАБУ.

У ніч із 11 на 12 травня невідомі здійснили підпал мотоцикла Дмитра Штанька і кинули гранату в автівку Сергія Шумського. Пізніше СБУ затримала автора "плівок Єрмака" Дмитра Штанька.

Вночі 28 серпня народному депутату Гео Леросу, який активно критикує роботу Офісу президента та Андрія Єрмака, спалили автомобіль.

12 вересня ДБР допитало фігурантів "плівок Єрмака” і заявило про проведення експертиз.