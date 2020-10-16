Зеленский может сам профинансировать свой опрос - "Слуга народа" Кравчук
Президент Украины Владимир Зеленский может сам профинансировать опрос во время местных выборов, который он анонсировал ранее.
Об этом в эфире Радио Свобода заявила заместитель председателя фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук, передает RegioNews.
На вопрос ведущей, может ли Зеленский сам профинансировать опрос, Кравчук ответила: "Я не исключаю этот факт".
Не исключено, что опрос, проведение которого в день местных выборов в Украине 25 октября инициирует президент, будет профинансирован лично Владимиром Зеленским", - сообщила она.
По ее словам, на 99% она знает имя того человека, который профинансирует опрос Зеленского, и через несколько дней об этом узнают все.
Точно эти средства будут отражены в декларации, и они будут отвечать тем легальным доходам лица, которое заплатит. Фактически, там не будет какой-то большой суммы, потому что напечатать пять миллионов черно-белых бюллетеней в виде формата А5 - это не такие большие средства", - сказала Кравчук.
Она отметила, что платить людям, которые будут осуществлять этот опрос, не нужно, потому что это, очевидно, будут волонтеры.
Напомним, 13 октября Зеленский анонсировал всеукраинский опрос 25 октября.
Одновременно в ЦИК заявили, что не знают ничего о всеукраинском опросе Зеленского.
В КИУ заявили, что проведение опросов в день выборов не предусмотрено Избирательным кодексом.
14 октября, стало известно первый вопрос Зеленского к украинскому народу - стоит за коррупцию пожизненно сажать в тюрьму. Позже стали известны все пять вопросов из опроса Зеленского.