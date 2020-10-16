21:04  16 октября
В ТКГ не обсуждали создание свободной экономической зоны на Донбассе – Кравчук
16:39  16 октября
21-23 октября нардепы фракции "Слуга народа" поедут на Донбасс
18:12  16 октября
Сутки на Донбассе: боевики обстреляли Водяное
UA | RU
UA | RU
16 октября 2020, 18:07 6

Зеленский может сам профинансировать свой опрос - "Слуга народа" Кравчук

16 октября 2020, 18:07 6
Читайте також українською мовою
В правящей партии считают, что он обойдется недорого
В правящей партии считают, что он обойдется недорого
Фото: Офис президента
Читайте також
українською мовою

Президент Украины Владимир Зеленский может сам профинансировать опрос во время местных выборов, который он анонсировал ранее.

Об этом в эфире Радио Свобода заявила заместитель председателя фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук, передает RegioNews.

На вопрос ведущей, может ли Зеленский сам профинансировать опрос, Кравчук ответила: "Я не исключаю этот факт".

Не исключено, что опрос, проведение которого в день местных выборов в Украине 25 октября инициирует президент, будет профинансирован лично Владимиром Зеленским", - сообщила она.

По ее словам, на 99% она знает имя того человека, который профинансирует опрос Зеленского, и через несколько дней об этом узнают все.

Точно эти средства будут отражены в декларации, и они будут отвечать тем легальным доходам лица, которое заплатит. Фактически, там не будет какой-то большой суммы, потому что напечатать пять миллионов черно-белых бюллетеней в виде формата А5 - это не такие большие средства", - сказала Кравчук.

Она отметила, что платить людям, которые будут осуществлять этот опрос, не нужно, потому что это, очевидно, будут волонтеры.

Напомним, 13 октября Зеленский анонсировал всеукраинский опрос 25 октября.

Одновременно в ЦИК заявили, что не знают ничего о всеукраинском опросе Зеленского.

В КИУ заявили, что проведение опросов в день выборов не предусмотрено Избирательным кодексом.

14 октября, стало известно первый вопрос Зеленского к украинскому народу - стоит за коррупцию пожизненно сажать в тюрьму. Позже стали известны все пять вопросов из опроса Зеленского.

финансирование Владимир Зеленский опрос Слуга народа Местные выборы
Читайте больше новостей на нашем телеграмм-канале
300 гривен за голос: в Донецкой области зафиксировали подкуп избирателей
16 октября 2020, 17:19
21-23 октября нардепы фракции "Слуга народа" поедут на Донбасс
16 октября 2020, 16:39
У Зеленского объяснили задержку транша от МВФ
16 октября 2020, 16:38
Все новости »
Подписывайтесь на RegioNews
22 сентября 2020
"Девять маленьких мэров"
03 сентября 2020
Госпожа мэр или госпожа мем
21 августа 2020
Приключения ЗеПрезидента в Херсоне
Все видео »
"Зеленые" кандидаты. Кто будет представлять президентскую партию в Хмельницкой области
Бывшие "слуги" и сторонники Саакашвили. Кто представляет "За майбутне" на севере Украины
Все публикации »
Виктор Таран
Петр Олещук
Владимир Фесенко
Все блоги »