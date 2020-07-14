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Игорь Пилипенко Редактор [email protected]
14 июля 2020, 16:30 9

СБУ задержала автора "пленок Ермака" Дмитрия Штанько

14 июля 2020, 16:30 9
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Его задержали по подозрению в мошенничестве
Его задержали по подозрению в мошенничестве
strana.ua
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українською мовою

14 июля работники СБУ задержали Дмитрия Штанько, который записывал разговоры с братом руководителя Офиса президента Андрея Ермака Денисом.

Об этом сообщает strana.ua со ссылкой на источники в СБУ, передает RegioNews.

По информации издания, Штанько задержали якобы по подозрению в мошенничестве при получении 100 тысяч долларов вознаграждения за "решение" вопроса о возвращении изъятого правоохранителями имущества.

Также известно, что вместе с ним был задержан еще один человек, которого в СБУ называют сообщником Штанько.

Их подозревают в совершении мошеннических действий (часть 4 статьи 190 Уголовного кодекса).

Справка: Штанько - бывший подполковник милиции, его считают автором "пленок Ермака", записей с участием брата руководителя Офиса президента, на которых тот занимается торговлей государственными должностями.

После того, как нардеп Гео Лерос опубликовал эти записи, были возбуждены уголовные дела, в которых Штанько Штанько фигурировал как "свидетель" и "заявитель".

Напомним, 29 марта нардеп от партии "Слуга народа" Гео Лерос обнародовал видео, на которых якобы брат главы ОП Денис Ермак обсуждает продажу должностей в органах власти. Позже Лерос отправил в НАБУ обращение против Ермака.

8 апреля фигуранты "пленок" рассказали о себе, Ермаках и заявлениях в НАБУ.

В ночь с 11 на 12 мая неизвестные совершили поджог мотоцикла Дмитрия Штанько и бросили гранату в машину Сергея Шумского.

Андрей Ермак СБУ Офис президента задержание пленки Ермака
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