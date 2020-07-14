СБУ задержала автора "пленок Ермака" Дмитрия Штанько
14 июля работники СБУ задержали Дмитрия Штанько, который записывал разговоры с братом руководителя Офиса президента Андрея Ермака Денисом.
Об этом сообщает strana.ua со ссылкой на источники в СБУ, передает RegioNews.
По информации издания, Штанько задержали якобы по подозрению в мошенничестве при получении 100 тысяч долларов вознаграждения за "решение" вопроса о возвращении изъятого правоохранителями имущества.
Также известно, что вместе с ним был задержан еще один человек, которого в СБУ называют сообщником Штанько.
Их подозревают в совершении мошеннических действий (часть 4 статьи 190 Уголовного кодекса).
Справка: Штанько - бывший подполковник милиции, его считают автором "пленок Ермака", записей с участием брата руководителя Офиса президента, на которых тот занимается торговлей государственными должностями.
После того, как нардеп Гео Лерос опубликовал эти записи, были возбуждены уголовные дела, в которых Штанько Штанько фигурировал как "свидетель" и "заявитель".
Напомним, 29 марта нардеп от партии "Слуга народа" Гео Лерос обнародовал видео, на которых якобы брат главы ОП Денис Ермак обсуждает продажу должностей в органах власти. Позже Лерос отправил в НАБУ обращение против Ермака.
8 апреля фигуранты "пленок" рассказали о себе, Ермаках и заявлениях в НАБУ.
В ночь с 11 на 12 мая неизвестные совершили поджог мотоцикла Дмитрия Штанько и бросили гранату в машину Сергея Шумского.