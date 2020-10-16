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16 октября 2020, 18:50

Глава Донецкой ОГА поддержал идею президента о свободной экономической зоне на Донбассе

16 октября 2020, 18:50
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Павел Кириленко считает, что это шанс для Донеччины, чтобы поправить свое экономическое положение
Павел Кириленко считает, что это шанс для Донеччины, чтобы поправить свое экономическое положение
Фото: Донецкие новости
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Главе Донецкой областной государственной администрации Павлу Кириленко понравилась идея президента Украины Владимира Зеленского о создании свободной экономической зоны на Донбассе.

Об этом он сказал во время видеообращения к жителям региона в Facebook, пишет RegioNews.

По его словам, свободная экономическая зона означает для Донбасса уменьшение налогов, создание новых предприятий и рабочих мест, высокие зарплаты и инвестиции в развитие. Это, в свою очередь, приведет к снижению стоимости товаров и услуг на территории области для простых жителей.

Донеччина получит уникальный шанс стать одним из самых богатых регионов Украины", — считает Кириленко.

25 жовтня кожен з нас піде на вибори, щоб підтримати тих, кому довіряє.

25 жовтня кожен з нас піде на вибори, щоб підтримати тих, кому довіряє. Крім того, у цей день українці зможуть взяти участь в обговоренні п’яти важливих для країни питань. Одне з них - "Чи підтримуєте створення вільної економічної зони на Донбасі?" - вкрай важливе для Донеччини. Вільна економічна зона для Донецької області означає - зменшення податків для бізнесу - створення нових підприємств та робочих місць - високу зарплату та інвестиції в розвиток. Донецька область матиме шанс стати одним із найзаможніших регіонів України.

Опубліковано Павлом Кириленком Пʼятниця, 16 жовтня 2020 р.

Напомним, ранее в Офисе президента объяснили, зачем на Донбассе создавать свободную экономическую зону.

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