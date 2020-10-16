Глава Донецкой ОГА поддержал идею президента о свободной экономической зоне на Донбассе

Павел Кириленко считает, что это шанс для Донеччины, чтобы поправить свое экономическое положение

Павел Кириленко считает, что это шанс для Донеччины, чтобы поправить свое экономическое положение

Фото: Донецкие новости

Об этом он сказал во время видеообращения к жителям региона в Facebook, пишет RegioNews.

По его словам, свободная экономическая зона означает для Донбасса уменьшение налогов, создание новых предприятий и рабочих мест, высокие зарплаты и инвестиции в развитие. Это, в свою очередь, приведет к снижению стоимости товаров и услуг на территории области для простых жителей.

Донеччина получит уникальный шанс стать одним из самых богатых регионов Украины", — считает Кириленко.

25 жовтня кожен з нас піде на вибори, щоб підтримати тих, кому довіряє. 25 жовтня кожен з нас піде на вибори, щоб підтримати тих, кому довіряє. Крім того, у цей день українці зможуть взяти участь в обговоренні п’яти важливих для країни питань. Одне з них - "Чи підтримуєте створення вільної економічної зони на Донбасі?" - вкрай важливе для Донеччини. Вільна економічна зона для Донецької області означає - зменшення податків для бізнесу - створення нових підприємств та робочих місць - високу зарплату та інвестиції в розвиток. Донецька область матиме шанс стати одним із найзаможніших регіонів України. Опубліковано Павлом Кириленком Пʼятниця, 16 жовтня 2020 р.

Напомним, ранее в Офисе президента объяснили, зачем на Донбассе создавать свободную экономическую зону.