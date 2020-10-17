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17 октября 2020, 10:49 4

Жителя Харькова задержали за вымогательство денег у следователя ГБР

17 октября 2020, 10:49 4
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Подозреваемому грозит от 5 до 10 лет лишения свободы
Подозреваемому грозит от 5 до 10 лет лишения свободы
Фото: gp.gov.ua
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В Харькове сотрудники Государственного бюро расследований задержали местного жителя за вымогательство от следователя ГБР и его знакомого 20 тысяч долларов.

Об этом сообщает пресс-служба ГБР, передает RegioNews.

Гражданин по предварительному сговору с другими лицами, в том числе с правоохранителями, требовал и получил 20 тыс. долларов от следователя ГБР и его знакомого", - говорится в сообщении.

За эти деньги следователю обещали не разглашать персональную информацию, прекратить в отношении него негласные следственные действия и не передавать собранные данные его руководству. Также вымогатель угрожал вмешательством в предпринимательскую деятельность их родственников.

Следователи ГБР задержали харьковчанина после передачи ему всей суммы.

В настоящее время проводятся неотложные следственные действия для установления всех причастных лиц.

Напомним, бывший директор лесхоза на Харьковщине пойдет под суд за нанесение значительных убытков государству.

ГБР взятка преступление правоохранители должность
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