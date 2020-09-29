Нардеп Юрченко заявил, что не собирается отказываться от депутатского мандата

Он пришел в Раду впервые после пребывания в СИЗО

Он пришел в Раду впервые после пребывания в СИЗО

Фото: Facebook

Народный депутат Александр Юрченко, который фигурирует в деле о взяточничестве, не собирается отказываться от депутатского мандата.

Об этом он заявил журналистам под стенами Верховной Рады, передает RegioNews.

Ни в коем случае, меня избрали люди, киевляне, дали мне обязанности, и я должен их выполнять", - сказал Юрченко.

Он также заявил, что его скомпрометировала "мусорная мафия" и он будет доказывать свою невиновность, но на вопрос журналистов, его ли голос зафиксирован на пленках, обнародованных НАБУ, отвечать отказался.

Юрченко также не стал отвечать на вопрос, кто именно заплатил за него залог в размере 3 млн грн., только сказал, что его внесли "неравнодушные люди к проблемам бытовых отходов и свалок в Киевской области".

На вопрос журналистов PavlovskyNews о том, что он в 2009 году воровал пиво и был задержан, нардеп сказал, что это дешевая клевета, и он не знает, откуда появилось его фото из полиции.

Напомним, 13 сентября нардеп Гео Лерос сообщил, что НАБУ задержало на взятке помощника депутата Александра Юрченко, который взял первые $13 тысяч из $200 тысяч, которые предусматривались нардепу за законопроект, связанный с бытовыми отходами.

14 сентября стало известно, что нардеп Юрченко добровольно покидает фракцию "Слуга народа", он написал соответствующее заявление.

17 сентября генпрокурор Ирина Венедиктова подписала подозрение "слуге" Юрченко. Позже Юрченко официально исключили из "Слуги народа".

Во время судебного заседания по избранию меры пресечения, стало известно, что у нардепа Юрченко нашли незарегистрированный пистолет.

Суд арестовал нардепа Юрченко с возможностью внесения залога. Также ВАКС арестовал имущество нардепа Юрченко.