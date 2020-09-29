Нардеп Юрченко заявив, що не збирається відмовлятися від депутатського мандату

Він прийшов у Раду вперше після перебування в СІЗО

Він прийшов у Раду вперше після перебування в СІЗО

Фото: Facebook

Народний депутат Олександр Юрченко, який фігурує у справі про хабарництво, не збирається відмовлятися від депутатського мандата.

Про це він заявив журналістам під стінами Верховної Ради, передає RegioNews.

Ні в якому разі, мене обрали люди, кияни, дали мені обов'язки, і я повинен їх виконувати", - сказав Юрченко.

Він також заявив, що його скомпрометувала "сміттєва мафія" і він буде доводити свою невинність, але на питання журналістів, чи його голос зафіксований на плівках, оприлюднених НАБУ, відповідати відмовився.

Юрченко також не став відповідати на запитання, хто саме заплатив за нього заставу у розмірі 3 млн грн., лише сказав, що її внесли "небайдужі люди до проблем побутових відходів і сміттєзвалищ на Київщині”.

На запитання журналістів PavlovskyNews про те, що він у 2009 році крав пиво і був затриманий, нардеп сказав, що це дешевий наклеп, і він не знає, звідки з'явилося його фото з поліції.

Нагадаємо, 13 вересня нардеп Гео Лерос повідомив, що НАБУ затримало на хабарі помічника депутата Олександра Юрченка, який взяв перші $13 тисяч з $200 тисяч, які передбачалися нардепу за законопроект, пов'язаний з побутовими відходами.

14 вересня стало відомо, що нардеп Юрченко добровільно покидає фракцію "Слуга народу", він написав відповідну заяву.

17 вересня генпрокурор Ірина Венедіктова підписала підозру "слузі" Юрченко. Пізніше Юрченка офіційно виключили з "Слуги народу".

Під час судового засідання по обранню запобіжного заходу, стало відомо, що у нардепа Юрченка знайшли незареєстрований пістолет.

Суд заарештував нардепа Юрченка з можливістю внесення застави. Також ВАКС заарештував майно нардепа Юрченка.