Адвокаты нардепа Юрченко подали апелляцию на его арест

Апелляцию рассмотрят 1 октября

Апелляцию рассмотрят 1 октября

Фото: Униан

Защита народного депутата Александра Юрченко, подозреваемого во взяточничестве, подала апелляцию на его арест.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Высшего антикоррупционного суда, информирует RegioNews.

Указано, что в перечне дел, которые будет рассматривать Апелляционная палата ВАКС, указана жалоба Юрченко. Апелляцию нардеп подал в понедельник 28 сентября. Она будет рассмотрена 1 октября в 09:20.

Суд арестовал нардепа Юрченко с возможностью внесения залога. Также ВАКС арестовал имущество нардепа Юрченко.

25 сентября Нардеп Юрченко внес залог и вышел из СИЗО.