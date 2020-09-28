Адвокаты нардепа Юрченко подали апелляцию на его арест
Апелляцию рассмотрят 1 октября
Апелляцию рассмотрят 1 октября
Защита народного депутата Александра Юрченко, подозреваемого во взяточничестве, подала апелляцию на его арест.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Высшего антикоррупционного суда, информирует RegioNews.
Указано, что в перечне дел, которые будет рассматривать Апелляционная палата ВАКС, указана жалоба Юрченко. Апелляцию нардеп подал в понедельник 28 сентября. Она будет рассмотрена 1 октября в 09:20.
Суд арестовал нардепа Юрченко с возможностью внесения залога. Также ВАКС арестовал имущество нардепа Юрченко.
25 сентября Нардеп Юрченко внес залог и вышел из СИЗО.
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