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28 сентября 2020, 19:59 1

Адвокаты нардепа Юрченко подали апелляцию на его арест

28 сентября 2020, 19:59 1
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Апелляцию рассмотрят 1 октября
Апелляцию рассмотрят 1 октября
Фото: Униан
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Защита народного депутата Александра Юрченко, подозреваемого во взяточничестве, подала апелляцию на его арест.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Высшего антикоррупционного суда, информирует RegioNews.

Указано, что в перечне дел, которые будет рассматривать Апелляционная палата ВАКС, указана жалоба Юрченко. Апелляцию нардеп подал в понедельник 28 сентября. Она будет рассмотрена 1 октября в 09:20.

Суд арестовал нардепа Юрченко с возможностью внесения залога. Также ВАКС арестовал имущество нардепа Юрченко.

25 сентября Нардеп Юрченко внес залог и вышел из СИЗО.

суд арест апелляция нардеп Александр Юрченко
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