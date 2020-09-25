Появились первые версии причин авиакатастрофы под Харьковом

СМИ сообщают о проблемах с двигателем самолета

СМИ сообщают о проблемах с двигателем самолета

Фото: Антон Геращенко Facebook

По информации некоторых изданий командир самолета в воздухе передал на землю о проблемах с двигателем машины

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Depo.Харьков.

Как сообщил изданию информированный источник в Министерстве обороны Украины, командир самолета – 30-летний майор из Чугуева перед самой катастрофой сообщил по рации о проблемах с двигателем самолета. Офицер погиб.

Двигатель отказал. Он (командир самолета – ред.) в воздух сказал. Он в эфир сказал, что качество проблемы с двигателем. По рации", - сказал собеседник агентства.

Напомним, сегодня, 25 сентября, под Харьковом, вблизи Чугуева, произошла авиакатастрофа - разбился военный самолет АН-26.

По состоянию на 23.00 известно о 22-х погибших и двух выживших, которые в крайне тяжелом состоянии госпитализированы в больницу. Спасательная операция продолжается.

Владимир Зеленский завтра прибудет на место авиакатастрофы под Харьковом .