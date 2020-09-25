14:44  25 сентября
СМИ показали санаторий, в котором отдыхает Зеленский на Закарпатье
17:01  25 сентября
В Пенсионном фонде не хватает денег до конца года – Третьякова
17:59  25 сентября
Ситуация в ООС: боевики обстреляли Авдіїівку
UA | RU
UA | RU
25 сентября 2020, 23:09 9

Появились первые версии причин авиакатастрофы под Харьковом

25 сентября 2020, 23:09 9
Читайте також українською мовою
СМИ сообщают о проблемах с двигателем самолета
СМИ сообщают о проблемах с двигателем самолета
Фото: Антон Геращенко Facebook
Читайте також
українською мовою

По информации некоторых изданий командир самолета в воздухе передал на землю о проблемах с двигателем машины

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Depo.Харьков.

Как сообщил изданию информированный источник в Министерстве обороны Украины, командир самолета – 30-летний майор из Чугуева перед самой катастрофой сообщил по рации о проблемах с двигателем самолета. Офицер погиб.

Двигатель отказал. Он (командир самолета – ред.) в воздух сказал. Он в эфир сказал, что качество проблемы с двигателем. По рации", - сказал собеседник агентства.

Напомним, сегодня, 25 сентября, под Харьковом, вблизи Чугуева, произошла авиакатастрофа - разбился военный самолет АН-26.

По состоянию на 23.00 известно о 22-х погибших и двух выживших, которые в крайне тяжелом состоянии госпитализированы в больницу. Спасательная операция продолжается.

Владимир Зеленский завтра прибудет на место авиакатастрофы под Харьковом .

авиакатастрофа погибшие Харьков самолет Харьковская область Военно-воздушные силы
Читайте больше новостей на нашем телеграмм-канале
Владимир Зеленский завтра прибудет на место авиакатастрофы под Харьковом
25 сентября 2020, 22:30
В авиакатастрофе под Харьковом погибли 22 человека – Геращенко (ОБНОВЛЯЕТСЯ)
25 сентября 2020, 22:14
Авиатроща под Харьковом: что известно
25 сентября 2020, 21:51
Все новости »
Подписывайтесь на RegioNews
22 сентября 2020
"Девять маленьких мэров"
03 сентября 2020
Госпожа мэр или госпожа мем
21 августа 2020
Приключения ЗеПрезидента в Херсоне
Все видео »
Политические перебежчики и экс-чиновники. Кто будет представлять "За майбутне" в Южной Украине
Выборы мэра Мукачево: устоит ли балоговская "цитадель" перед натиском "новых" лиц
Все публикации »
Виктор Таран
Игорь Попов
Виктор Небоженко
Все блоги »