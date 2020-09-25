Владимир Зеленский завтра прибудет на место авиакатастрофы под Харьковом

О создании комиссии и свою поездку в Харьков глава государства написал на странице в Facebook, пишет RegioNews.

Разбился самолет Ан-26. На борту, кроме экипажа, были украинские курсанты. Есть погибшие и раненые. По состоянию на эту минуту подтверждено 20 погибших. Ищем двух. Двое выжили. По предварительным данным, всего было 28 человек на борту. Просто нет слов.

Катастрофа произошла, когда самолет заходил на посадку на аэродром города Чугуева.

Срочно создаем правительственную комиссию для расследования всех обстоятельств и причин трагедии. Соответствующее поручение дал Премьер-министру. На месте уже работает поисковая команда. Завтра буду на Харьковщине, - сообщил президент.