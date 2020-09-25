Владимир Зеленский завтра прибудет на место авиакатастрофы под Харьковом
Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на трагедию под Харьковом.
О создании комиссии и свою поездку в Харьков глава государства написал на странице в Facebook, пишет RegioNews.
Разбился самолет Ан-26. На борту, кроме экипажа, были украинские курсанты. Есть погибшие и раненые. По состоянию на эту минуту подтверждено 20 погибших. Ищем двух. Двое выжили. По предварительным данным, всего было 28 человек на борту. Просто нет слов.
Катастрофа произошла, когда самолет заходил на посадку на аэродром города Чугуева.
Срочно создаем правительственную комиссию для расследования всех обстоятельств и причин трагедии. Соответствующее поручение дал Премьер-министру. На месте уже работает поисковая команда. Завтра буду на Харьковщине, - сообщил президент.
Ужасная трагедия на Харьковщине. Разбился самолет Ан-26. На борту, кроме экипажа, были украинские курсанты. Есть погибшие и...Опубликовано Владимиром Зеленским Пятница, 25 сентября 2020 г.
Напомним, сьогодні, 25 сентября, под Харьковом, вблизи Чугуева, произошла авиакатастрофа - разбился военный самолет АН-26.
по Состоянию на 22.00 известно о 22-х погибших и двух выживших, которые в крайне тяжелом состоянии госпитализированы в больницу. Спасательная операция продолжается.