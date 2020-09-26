Катастрофа Ан-26: на месте аварии найдены тела еще двух курсантов

Спасатели нашли тела всех погибших

Спасатели нашли тела всех погибших

В районе крушения военного самолета в Харьковской области спасатели обнаружили тела еще двух погибших.

Об этом сообщает ГСЧС, передает RegioNews.

По состоянию на 12:15 на месте авиакатастрофы найдены тела 25 погибших. Один человек умер в больнице и один человек травмирован (находится в больнице)", - говорится в сообщении.

Как сообщил вицепремьер Олег Уруский во время внеочередного заседания Кабинета министров, ни одного из тел погибших в авиакатастрофе не удалось идентифицировать.

Тела в изувеченном состоянии ... нужно будет осуществлять экспертизу ДНК, что потребует дополнительного времени. Это займет от 2 до 3 недель времени. Только после этого можно будет говорить о захоронении наших бойцов", - сказал министр.

Напомним, 25 сентября, под Харьковом, вблизи Чугуева произошла авиакатастрофа - разбился военный самолет АН-26.

По состоянию на 23.00 25 сентября известно о 22-х погибших и четырех выживших, которые в крайне тяжелом состоянии госпитализированы в больницу, спасательная операция продолжается.

Известно, что президент Владимир Зеленский прибудет на место авиакатастрофы под Харьковом .

Источник в Минобороны предположил, что причиной падения самолета могла стать неисправность двигателя.

Станом на ранок 26 вересня рятувальники знайшли "чорні скриньки" і ще одне тіло, на місці катастрофи тривають пошукові роботи. Также по факту катастрофы самолета было открыто уголовное дело.

Позже в ГБР назвали 4 основные причины авиакатастрофы в Харьковской области.