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26 сентября 2020, 13:40 9

Катастрофа Ан-26: на месте аварии найдены тела еще двух курсантов

26 сентября 2020, 13:40 9
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Спасатели нашли тела всех погибших
Спасатели нашли тела всех погибших
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В районе крушения военного самолета в Харьковской области спасатели обнаружили тела еще двух погибших.

Об этом сообщает ГСЧС, передает RegioNews.

По состоянию на 12:15 на месте авиакатастрофы найдены тела 25 погибших. Один человек умер в больнице и один человек травмирован (находится в больнице)", - говорится в сообщении.

Как сообщил вицепремьер Олег Уруский во время внеочередного заседания Кабинета министров, ни одного из тел погибших в авиакатастрофе не удалось идентифицировать.

Тела в изувеченном состоянии ... нужно будет осуществлять экспертизу ДНК, что потребует дополнительного времени. Это займет от 2 до 3 недель времени. Только после этого можно будет говорить о захоронении наших бойцов", - сказал министр.

Напомним, 25 сентября, под Харьковом, вблизи Чугуева произошла авиакатастрофа - разбился военный самолет АН-26.

По состоянию на 23.00 25 сентября известно о 22-х погибших и четырех выживших, которые в крайне тяжелом состоянии госпитализированы в больницу, спасательная операция продолжается.

Известно, что президент Владимир Зеленский прибудет на место авиакатастрофы под Харьковом .

Источник в Минобороны предположил, что причиной падения самолета могла стать неисправность двигателя.

Станом на ранок 26 вересня рятувальники знайшли "чорні скриньки" і ще одне тіло, на місці катастрофи тривають пошукові роботи. Также по факту катастрофы самолета было открыто уголовное дело.

Позже в ГБР назвали 4 основные причины авиакатастрофы в Харьковской области.

авиакатастрофа Харьков ГСЧС Харьковская область АН-26
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